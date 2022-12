Como jovencito que ya se curtía en Río Piedras jugando en equipos de categorías menores del béisbol, iba como fanático a los partidos en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan y se imaginaba sentado en el dugout siendo uno de los protagonistas del deporte que como periodista cubrió por más de cuatro décadas para las páginas de El Nuevo Día.

Y esta semana, en la víspera de lo que fue su último ‘swing’ como cronista deportivo en una carrera que lo llevó a ser exaltado hace unos años al Salón de la Fama del Deporte Riopedrense, Rubén A. Rodríguez regresó el martes a donde todo comenzó para él en 1979, no como jugador, sino como uno de los periodistas de mayor trayectoria en este país y con un resumé que incluye múltiples coberturas especiales e inolvidables.

Rodríguez se acogió al retiro efectivo el miércoles, 30 de noviembre, no sin antes cumplir su misión dando el último out con una entrevista y publicación de uno de los tantos eventos noticiosos que publicó en su trayectoria.

“A medida que han pasado los días me he sentido mejor. El día que el corazón casi se me explota, y lloré y todo, fue el martes cuando fui al (Estadio Hiram) Bithorn. Yo quise ir allí, porque como puse (en un tuit), empecé mi carrera ahí en el parque, en el Bithorn en 1979, y la quería terminar allí. Entonces caminé por el parque, me senté solo en el dogout y recordaba cuando yo como chamaquito, miraba ese dogout de San Juan y Santurce y me decía, ‘algún día yo quisiera estar ahí adentro’. Pero pensando en ser pelotero. ‘Yo daría todo por llegar y ser pelotero, y estar sentado allí’”, rememoró Rodríguez.

Ese día el también miembro de la junta directiva del Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño asistió al Bithorn previo al partido de los Criollos de Caguas ante el RA12, para realizar su trabajo de costumbre. Estando allí, se confirmó la noticia de que los Red Sox de Boston en el béisbol de Grandes Ligas, acababan de promover como coach de banca al dirigente de Caguas, Ramón Vázquez, y aprovechó para entrevistarlo.

“Yo jugué béisbol en equipos de categorías menores acá en Río Piedras y en Hato Rey. Y en el Colegio San Antonio jugué también béisbol. Y yo decía, ‘algún día quiero estar allí’”, continuó su relato.

“Entonces me senté ese día (este martes pasado) a mirar el dogout, y a decir ‘esta probablemente va a ser mi última vez aquí (como periodista) en algo que yo siempre quería estar; en un dogout. Eso me dio sentimiento. Entonces, a medida que miraba las luces, las gradas, el techo del Bithorn, me estaba trabajando (afectando las emociones). Gracias a Dios que se da lo de Ramón Vázquez allí, que lo confirmaron, lo entrevisto, y a él se le aguaron los ojos, y yo casi llorando también con un taco en la garganta, porque él estaba emocionado por una cosa y yo por otra”.

Arnaldo, su segundo nombre, o Naldo, como le conocían sus amigos más allegados en su juventud, ‘cogió sus primeros turnos’ en el periodismo deportivo en septiembre de 1979, posterior a la celebración de los Juegos Panamericanos en San Juan.

“Fui a practicar (como estudiante universitario) sin ningún compromiso de recibir una plaza. Luis Ramos era amigo de mi familia, y mi papá le dijo, ‘tengo al muchacho mío que está empezando en la universidad (Sagrado Corazón), estudiando comunicaciones; ¿crees que le puedan dar una oportunidad de que él practique?”.

Así fue que se inició en el campo. Más tarde saldría del periódico durante un año mientras terminaba estudios universitarios. Al cabo de un tiempo se comunicó con el entonces editor deportivo Chú García en busca de una oportunidad, y este le concedió la oportunidad. Así se inició de manera oficial como empleado en 1982, aunque al principio por contrato de servicios profesionales.

Desde un principio García, quien luego pasaría a ser director de El Nuevo Día, le asignó la cobertura de partidos del Baloncesto Superior Nacional y de la Liga de Béisbol Profesional.

“Rubén deja un legado inigualable en El Nuevo Día. Fueron 43 años de un periodismo deportivo del más alto nivel. Muchos periodistas crecieron leyendo sus historias. Lo vamos a extrañar grandemente, pero igualmente estamos muy contentos por él y esta nueva etapa que comienza junto a su querida esposa Wanda y toda su familia. De más está decir que Deportes El Nuevo Día siempre será su casa y el agradecimiento hacia su trabajo será eterno”, expresó por su parte el actual editor deportivo, Esteban Pagán Rivera, quien asumió el mando de la sección en el 2017.

Rubén A. Rodríguez junto al miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, el exreceptor Iván Rodríguez. (Ramon Zayas)

En efecto el resumé de Rodríguez es amplio, incluyendo la cobertura de unas 25 series finales del béisbol profesional, 22 Series del Caribe en Puerto Rico y el extranjero, así como series de playoffs de Grandes Ligas en Estados Unidos.

Igualmente cubrió la exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown, Nueva York, de tres glorias del béisbol boricua: Roberto Alomar, Iván Rodríguez y Edgar Martínez, a quienes tantas veces entrevistó en la época dorada de los peloteros del patio en las Mayores durante las décadas de los 80 y los 90.

Pero aunque su especialidad fue el béisbol, cubriendo incluso la final de 1984 en sus inicios, estuvo muchos años cubriendo el baloncesto, incluyendo eventos internacionales en y fuera de Puerto Rico, como el Preolímpico de las Américas de Neuquén, Argentina en 1995.

De sus muchas gratas memorias en el ejercicio del periodismo, dijo recordar con cariño una en particular por lo emotiva e histórica. Y no fue en el béisbol ni el baloncesto.

En abril de 1989, el otrora campeón mundial boricua del boxeo, Esteban de Jesús, se encontraba en su lecho de enfermedad poco antes de su muerte, y su rival de tres batallas campales, el panameño Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán viajó a la isla expresamente para visitarlo.

Rodríguez cubrió este emotivo momento, cuando el expúgil boricua Esteban de Jesús fue visitado por su antiguo rival, Roberto "Mano de Piedra" Durán. (Archivo)

“Es uno de los momentos más emotivos de mi carrera y no me acuerdo de la fecha exacta (1989). Pero recuerdo que a Esteban lo habían llevado a unas casitas por el área de Centro Médico, para pacientes terminales”, recordó del instante que solo él y Roberto “Bobby” Angleró cubrieron para los medios, junto al fenecido fotoperiodista de El Nuevo Día, Ranier Rentas.

“Durán le habló al oído y se abrazaron y lloraron. Después entrevisté a Durán. Fui uno de los periodistas y fue bien emocionante. Recuerdo que escribí (en el artículo), “Durán besó las manos que en par de ocasiones lo depositaron en la lona”, dijo Rubén en referencia a las veces que el boricua derribó al panameño en sus tres enfrentamientos, aunque el Mano de Piedra salió airoso en dos ocasiones.

Otra de las grandes satisfacciones la vivió cubriendo la Serie del Caribe de 1987 en Hermosillo, México, cuando los Criollos de Caguas y de Puerto Rico se alzaron con el título para la isla, luego de una aparente debacle a mitad de torneo. Pero allí también vivió una experiencia curiosa, pues recordó que todos los días un niño iba al hotel de los boricuas en busca de autógrafos y estaba empeñado en que Rubén le firmara una pelota. Siempre le dijo al niño que no era pelotero, pero todos los días se aparecía y le seguía pidiendo su firma.

“Yo le dije, ‘yo te puedo ayudar a conseguir otros peloteros que te firmen la bola’. Le conseguí que los jugadores se la firmaran, y comoquiera me dijo, ‘quiero que tú me la firmes’. Al otro día, cuando acabó todo, estaba allí otra vez, me enseñó la bola, y se la firmé. Me miró, me dio un abrazo y se fue corriendo”.

Además de lo emotivo, el viaje fue de satisfacción porque fue la primera Serie del Caribe que cubrió fuera del país, tras comenzar con el fiasco de 1984 en que Puerto Rico llegó último en su propia casa.

“Viví la transición tecnológica. Escribí a maquinilla y tenía que dictar las historias por teléfono”, comentó aludiendo a cuando las coberturas en los parques y canchas de baloncesto culminaban llamando desde un teléfono público para dictarle a algún compañero en la redacción, los artículos al momento. Era una era en la que no existían ni las computadoras portátiles (laptops) ni mucho menos los teléfonos celulares.

“Eso fue brutal. Una vez me iban a asaltar cubriendo la serie final de Morovis y Aibonito (1987). Estaba en un teléfono público y no me di cuenta que me iban a asaltar. Entonces llegó esa persona que después se convirtió en mi amigo, Juan Ortega, que trabajaba para Morovis, y me protegió, se quedó a mi lado y después me dijo, ‘venían a asaltarte’, y me sacó de allí”.

Entre esa y mil historias y anécdotas, Rodríguez atesora como la mejor época del periodismo la que vivió cuando los cuarteles de El Nuevo Día se encontraban en Puerta de Tierra, y la redacción de la sección de deportes estaba separada, en un nivel superior, de la redacción general.

“Ahí fue cuando empezó todo…. En aquel palomar como le llamábamos. Era una escalera de madera, subiendo, aislados de la redacción”.

Y allí comenzó a tejar una carrera que culminó el miércoles, 30 de noviembre, después de múltiples cierres de edición, de eventos noticiosos y de coberturas que cuentan la historia de este país.