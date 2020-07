Un equipo de expansión en cualquier organismo deportivo puede traer preocupaciones relacionadas al orden competitivo y económico de la franquicia en cuestión.

La entrada a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (LBPRC) de un nuevo equipo —que aún no se ha divulgado su nombre y que será administrado por el legendario jugador Roberto Alomar en el estadio Hiram Bithorn— podría producir ciertas inquietudes en el mismo organismo y en otros sectores.

El ingreso de esta franquicia al béisbol invernal se produce en momentos que el país se encuentra sumido —al igual que el resto del mundo- en una crisis de salud producida por el COVID-19 y en una inestabilidad económica sin precedentes en la isla.

En adición, se sabe que dicha franquicia tendrá como concepto principal el desarrollar a los jóvenes prospectos del país los que los coloca a primera vista en una desventaja a nivel competitivo.

Sin embargo, el presidente de la LBPRC, Juan Flores Galarza, asegura no estar preocupado por ello y auguró cosas positivas a esta novel franquicia. “Ese es el concepto que tendrá ese equipo. Tal como nos dijo Alomar: esta no es una franquicia que viene necesariamente para ganar campeonatos. Pero que de algo está bien seguro es que va a ser una franquicia bien competitiva”, dijo el líder beisbolero.

Dentro de la filosofía de Alomar, Flores explicó que el otrora intermedista recordó cómo a los 17 años recibió su primera oportunidad de juego con los Criollos de Caguas, luego de que el segunda base en ese entonces Al Newman no se pudo reportar temprano al equipo.

Fue esa oportunidad la que le abrió las puertas para ser lo que eventualmente se convirtió: en uno de los mejores intermedistas de todos los tiempos y actual miembro del Salón de la Fama en Cooperstown.

“Él nos explicó que la mejor forma de desarrollar los prospectos es jugando con gente que sean de mayor nivel que ellos”, dijo. “Estos prospectos necesitan jugar y hacerse sentir. Necesitan que los vean. Ellos saben que van a estar en una vitrina en el que serán evaluados constantemente a nivel de las organizaciones en Estados Unidos. Ese equipo va a traer muchas sorpresas”.

Flores Galarza explicó que el concepto de Alomar, quien será anunciado oficialmente mañana como dueño de equipo, es cónsono con los proyectos que estableció al llegar a la presidencia.

“Eso está dentro del plan estratégico de la liga. Cuando yo llegué a la liga como presidente se hizo ese plan. Ahí se pusieron dos metas claves. Una de ellas era que la liga iba a ser una de desarrollo de talento boricua. Esta nueva franquicia está afín con esa meta estratégica aprobada por la junta de directores. La otra que nos propusimos fue servir de taller de rehabilitación para aquellos peloteros de Grandes Ligas que se lesionen y que necesiten una liga para rehabilitarse”, dijo.

Por otro lado, a preguntas sobre cuán sustentable será para su organismo el hecho de contar con siete franquicias, Flores admitió que están preparándose para trabajar en condiciones difíciles.

“Por eso es que nos estamos reuniendo casi semanalmente. Todas las incertidumbres que existen se han evaluado. Todo eso se ha puesto en una balanza: los pro y los contra. No tan solo el aspecto económico sino el aspecto de riesgo de la salud”.

“Desde el principio se están tomando decisiones bajo la premisa de que la aportación de los municipios va a ser más baja de la que ha habido a través de la historia. Todo eso lo hemos tomado en consideración por la situación económica de los municipios”, apuntó.

“En un momento, los equipos de la liga eran bastante auspiciados por los municipios. Eso pasó a la historia. Ahora sabemos que la aportación que hacen es mucho más baja que lo que era cinco o seis años atrás”

El ejecutivo también indicó que están preparándose para manejar una economía con menos auspiciadores producto de la pandemia causada por el COVID-19.

“Tenemos conocimiento que los auspiciadores, por la misma situación, económica van a ser menos. Estamos partiendo de la premisa que cuando venga la temporada —y así está en nuestro protocolo— va a haber fanáticos y esto va a conllevar un sinnúmero de costos adicionales a las franquicias”, sostuvo.

“Estamos trabajando para ver los derechos de televisión para ver cómo eso puede ser un mecanismo para financiar gran parte del costo de esa temporada”, concluyó Flores Galarza.