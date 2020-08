Francisco Lindor tomó la palabra una vez más. Y con mucha sutileza exhortó esta semana a sus compañeros jugadores de las Grandes Ligas a cumplir con los protocolos salubristas establecidos por los equipos y por Major League Baseball (MLB) para evitar contagiarse con el COVID-19.

La principal figura de los Indians de Cleveland hizo el llamado luego de que los lanzadores de su equipo, Mike Clevinger y Zach Plesac, violaran el código disciplinario del equipo al abandonar sin permiso su hotel en Chicago para irse a compartir con unas amistades en la ciudad, el pasado sábado.

Lindor asumió su función de líder y criticó a sus compañeros por su imprudente decisión. “Lindor siempre ha sido un líder en el equipo. Siempre lo ha hecho desde el principio. Todos los días juega duro y también es vocal en las cosas cuando se hacen mal”, dijo Sandy Alomar Jr., coach de primera base de los Indians., a El Nuevo Día.

“Él tomó esa responsabilidad como líder de mantener esa disciplina por el pacto que hicieron. Todos son jóvenes, pero todos tomaron esa responsabilidad. De momento, esos muchachos hicieron eso. Como quien dice le rompen el corazón a ellos (los jugadores) porque ahora no pueden confiar en ustedes”, dijo el coach.

Lindor indicó en una entrevista con The Associated Press que Clevinger y Plesac deberán ganarse nuevamente la confianza de los integrantes del equipo. “Todos somos humanos. Todos cometemos errores. Sin embargo, la confianza se gana y tienen que trabajar para ganársela”, dijo Lindor.

Lindor expuso que el comportamiento de estos lanzadores pone en riesgo la salud de sus compañeros, muy en especial la del pitcher venezolano Carlos Carrasco, quien es paciente de cáncer (leucemia).

“Clevinger se montó en el avión sin decir nada y él estaba cerquita de Lindor que también lo puede enfermar. Estás exponiendo al mejor pelotero que tiene el equipo también. Eso fue algo bien inmaduro que ellos hicieron. Como dije antes son muchachos jóvenes que son tentados”, agregó Alomar Jr., quien estaba fungiendo como dirigente interino cuando estos lanzadores abandonaron su hotel en Chicago.

Clevinger, uno de los mejores lanzadores de la rotación de los Indians, viajó con el equipo a Cleveland el domingo, pero negó los hechos inicialmente. El martes aceptó su culpa y ofreció disculpas públicamente. Clevinger emitió un comunicado en el que reconoció que había abusado de la “confianza implícita” de sus compañeros. Comentó que su mayor error consistió en “no hablar claro de inmediato” con los demás peloteros. Por su parte, Plesac se trasladó por separado para evitar cualquiera oportunidad de contagiar a alguien del equipo. Ambos fueron colocados en la lista restringida indefinidamente, pero el viernes fueron activados nuevamente y enviados al campamento alterno.

“Estamos en unos tiempos con el COVID, con el racismo, con todo —no es tiempo de ser egoísta. Es momento de echarse para atrás y entender que esto no se trata de una persona específica. Se trata de todo el mundo. Se trata de tu vecino y los vecinos de tus vecinos. No eres tú específicamente”, sostuvo Lindor a The Associated Press.

Cleveland estableció un código de conducta a fin de mitigar la posible propagación de la enfermedad, altamente contagiosa, que consiste en no abandonar los hoteles durante los partidos en la carretera.