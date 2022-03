Port St. Lucie, Florida — En un esfuerzo por mejorar una dura primera temporada en Nueva York, la estrella de los Mets Francisco Lindor tiene un plan para ayudar a que su juego no se altere.

“La vida fue un poco más rápida para mí el año pasado”, dijo el campocorto el martes en el complejo de entrenamiento de primavera del club. “Traté de dar lo mejor de mí, di lo mejor de mí y simplemente no fui tan productivo como quería ser”.

Canjeado a Nueva York por Cleveland junto con el lanzador Carlos Carrasco en enero de 2021, la estrella puertorriqueña dijo que quería abrazar su nuevo hogar y recibir un abrazo a cambio, pero los abucheos resonaron en el Citi Field después de que sus turnos al bate produjeran un promedio de bateo de .182. hasta abril. Logró solo .204 en mayo y .160 en agosto, y terminó con su promedio de bateo más bajo de sus siete años de carrera: .230.

PUBLICIDAD

“No sentí que me estaba desplomando. No estaba bateando y, obviamente, los números no estaban allí. Sentí que estaba teniendo buenos días, pero simplemente fui inconsistente”, dijo Lindor.

El contrato de Lindor por 10 años y $341 millones con los Mets comienza esta temporada. Tenía un contrato de $ 22.3 millones por un año para 2021.

En su segundo año con la franquicia de Queens, dijo que le gusta el nuevo dirigente Buck Showalter, diciendo que le recuerda a “Tito”, Terry Francona de Cleveland.

Showalter le dio al cuatro veces All-Star un consejo simple, al estilo de Francona.

“No me gusta poner todos estos dichos, ya sabes, (como por) Mark Twain. Los leen una vez y ocupan espacio en la pared”, expresó Showalter. “Pero si tuviera que presentar uno, sería ‘jugar mejor’”.

Lindor dijo que tiene un plan para hacer precisamente eso.

“Creo que este año, sé que este año, todo lo que hice durante la temporada baja con mis entrenamientos fue asegurarme de tener tiempo para separar mis entrenamientos, estar con mi esposa y mi bebé y recuperarme”, declaró. “El año pasado, todo se mezcló”.

Parte de dejar atrás la temporada pasada fue pasar de su altercado del 7 de mayo con su compañero de doble matanza Jeff McNeil en un túnel que conduce al camerino de Citi Field.

Cuando los Mets regresaron al dugout después de la parte alta de la séptima entrada, varios jugadores, incluidos Michael Conforto y Dominic Smith, corrieron por el túnel para romper la situación. Lindor se había molestado visiblemente con el juego del segunda base en el turno, y la tensión puede haberse remontado a una serie dos semanas antes en Wrigley Field.

PUBLICIDAD

“McNeil y yo hemos sido buenos amigos desde entonces”, aseguró Lindor. “Seguimos jugando tan duro como podemos. En última instancia, somos dos competidores que queremos ganar y hacemos lo que sea necesario para que ganemos”.

Agregó que él y Showalter no habían discutido el incidente: “No hay nada que abordar”.

McNeil se rió de la pelea y estuvo de acuerdo con la evaluación de Lindor: “100%. Estaba detrás de nosotros el año pasado”, dijo el segunda base. “Me encanta jugar con él”.

Lindor, dos veces ganador del Guante de Oro, no se arrepiente de encerrarse en una década vistiendo de azul y naranja.

“Sentí que tuve éxito el año pasado”, sostuvo Lindor. “Necesitamos llegar a los playoffs. Estábamos justo allí, y luego, en el último mes y medio, no pude ayudar al equipo lo suficiente como para llegar a los playoffs. Todavía tengo 10 años más”.