Desde que el campocorto Francisco Lindor fue cambiado a los Mets de Nueva York a principios de enero, el exintermedista de Grandes Ligas, Carlos Baerga, lo describió como el pelotero mejor preparado entre todos los puertorriqueños que han jugado antes en la historia de esa franquicia.

Y tras el abucheo que recibió Lindor de su propia fanaticada en el Citi Field de Nueva York el martes, al conectar una roleta de out en la octava entrada del partido en que los Mets cayeron 2-1 ante los Red Sox de Boston, Baerga contó cómo él lidiaba con esos instantes durante su paso por la exigente plaza de béisbol, y se reafirmó en que la joven estrella de 27 años tiene todas las herramientas para triunfar en la Gran Manzana.

Acabando de firmar, previo al arranque de la campaña el 1 de abril, un megacontrato por 10 temporadas y $341 millones, Lindor no ha tenido el mejor desempeño ofensivo en el terreno de juego. Al momento batea, sin contar la acción de ayer, para un escaso .212 de promedio con solo un cuadrangular y apenas tres carreras empujadas. Con el tercer pacto más lucrativo para cualquier jugador en la historia, superado solo por los de Mike Trout y Mookie Betts, la afición neoyorquina espera una actuación a la par de sus millones.

“Era el equipo al que menos quería ir. No me fue nada de bien. Yo estaba en un sitio en el que sentía una presión increíble, que tenía que producir. Primero que nada por el cambio, como se hizo por Jeff Kent y José Vizcaino”, recordó Baerga, quien tomó la misma ruta de Lindor al ser cambiado de Cleveland a Nueva York.

“Tienes que producir cuando llegas a una organización como esa. Y el fanático te lo va a hacer saber. Me fue difícil los primeros dos años. Ya al tercero sabía lo que me esperaba y me preparé mejor”.

Baerga recordó que también tuvo que aguantar abucheos de los neoyorquinos.

“Lo que hacía, era seguir trabajando fuerte, y dando cara a la prensa y a la fanaticada; no huir”, agregó Baerga en tono de consejo a Lindor. “Porque si te pones a esconderte de ellos, te lo van a hacer saber. Entiendo que Lindor va a estar bien. Recuerda que los Mets no pudieron jugar los primeros juegos por el COVID-19 (se pospuso la serie de apertura por varios contagios en los Nationals). Al caer en ese enredo, él se perdió un poco. Recuerda que él tuvo tremendo ‘spring training’”.

En efecto Lindor terminó siendo uno de los mejores bateadores en la pretemporada con .370 de promedio, con cuatro cuadrangulares y 14 remolcadas en solo 17 encuentros.

“Él está hecho para esto, para este momento de presión. No dudo que va a terminar su temporada fuerte. Es fuerte mentalmente. Yo sé que ayer probó por primera vez lo que es la fanaticada de Nueva York”.

“Algo que tienes que ver de Lindor es que siempre su defensa va a ser fuerte. Mira esa sonrisa ayer con el ‘double play’ de pecho. Eso es algo que lo hace un líder”.

Baerga se refirió a la doble matanza sin asistencia tirándose de pecho para atrapar un batazo de línea de Marwin González, y dando el segundo out a Hunter Renfroe al tocar la base en el mismo movimiento. El boricua se levantó y celebró efusivamente la jugada.

“Entiendo que va a estar bien. Le pasó a todo el mundo (los abucheos). A Carlos Beltrán con sus mejores números, no le perdonan un ponche. A Pedro Martínez (exlanzador dominicano) no le fue bien. Pero si hay alguien que tiene el carisma, el carácter y la determinación para sobrepasar cualquier adversidad, es Francisco Lindor”.