Nueva York - Francisco Lindor rompió un empate en la octava entrada con su tercer jonrón, enviando una línea a los asientos del jardín derecho después de una disputa con Giancarlo Stanton, y los Mets derrotaron a los Yankees 8-7 el domingo por la noche en un final acalorado de la “Serie Subway” que casi se convirtió en una pelea.

Lindor sacudió un cuadrangular de tres carreras bateando a la zurda en la segunda entrada frente al novato Clarke Schmidt, dio un bambinazo solitario en el sexto episodio a lo derecho a un cambio de velocidad de Wandy Peralta y rompió un empate de 7-7 tras una recta de Chad Green (7-7).

“Saliendo de la caja, quería pegar un jonrón”, declaró Lindor luego del juego.

Fue el primer juego de tres jonrones en la carrera de Lindor, quien ha tenido problemas ofensivos durante la mayor parte de su primera temporada con los Mets.

Ante el rugido de los fanáticos locales, Lindor salió del dugout a saludarlos tras su hazaña en la noche.

“Cuando salí del dugout y reconocí (a los fanáticos de los Mets), sin duda fue especial. Fue un momento genial en mi carrera, especialmente siendo la Serie Subway. Fue un buen día. Me alegro de que terminamos ganando”, dijo en conferencia de prensa.

Mientras rodeaba las bases en su segundo jonrón, Lindor puso una mano frente a su boca, se volvió hacia los Yankees e hizo movimientos como si fuera a silbar. Eso hizo referencia a la creencia de los Mets de que los Yankees estado silbando el sábado en un intento de inclinar a sus bateadores ante los lanzamientos de Taijuan Walker.

“Escuché lo que escuché. No los estoy acusando, no estoy diciendo que lo estén haciendo al 100% porque no lo sé, pero definitivamente se sintió así. Y lo tomé como algo personal”, indicó.

El chirrido se intensificó cuando Stanton empató el marcador con un bambinazo de dos carreras en el séptimo ante el zurdo Brad Hand. Stanton redujo la velocidad después de dar la vuelta en la intermedia, dio la espalda a la tercera y comenzó a gritarle a Lindor. Tanto el boricua como su compatriota Javier Báez le hizo señas a Stanton para que se acercara a ellos, y cuando Stanton llegó al plato, los jugadores de ambos dugouts salieron al terreno.

Los bullpens se vaciaron también, y Brett Gardner les dio a los Mets un doble pulgar hacia abajo. Cuando se lanzó el siguiente lanzamiento, la demora había durado casi cuatro minutos.

Hand no podía ser reemplazado por un relevista derecho porque enfrentaba a un tercer bateador, un mínimo de Grandes Ligas agregado a las reglas en 2020.

Una multitud de 33,305 que parecía dividida en partes iguales abucheó a Lindor antes de su tercer jonrón.

Seth Lugo (4-2) lanzó el octavo y Edwin Díaz consiguió su salvamento número 29 en 35 oportunidades.

Los Yankees perdieron por 12ma vez en 15 juegos luego de una racha de 13 victorias consecutivas y cayeron un juego detrás de Boston y Toronto, quienes lideran los dos comodines de la Liga Americana.

Los Mets se fueron 4-2 contra los Yankees este año y se acercaron a tres juegos para el segundo comodín de la Liga Nacional, pero tienen tres equipos frente a ellos.