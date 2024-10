“Fue una tristeza”: Charlie Montoyo, excoach de los Rays, al ver la destrucción del techo del Tropicana Field tras el paso del huracán Milton

La gerencia de los Rays dijo que nadie resultó herido durante el paso del huracán. The Asocciated Press informó que “un puñado de personal esencial se encontraba dentro del Tropicana Field cuando los paneles del techo volaron en pedazos y gran parte de los escombros cayeron sobre el campo y los asientos de abajo”.

1 / 10 | Así quedó el techo del estadio Tropicana Field tras el paso del huracán Milton. El techo de tela del Tropicana Field, el hogar de los Rays de Tampa Bay en el béisbol de las Grandes Ligas, fue arrancado casi en su totalidad por los vientos del huracán Milton, que tocó tierra cerca de la ciudad de Tampa Bay en la noche del 9 de octubre de 2024. - The Associated Press

Montoyo, a su vez, dijo que no le sorprendió ver la destrucción del techo.

“Tengo que decir que no me resultó sorpresivo, porque en ocasiones cuando llovía duro y con viento, el estadio se movía. Y me acuerdo que a veces caía una gotita de agua en el área de tercera base”, recordó el también exmánager de los Blue Jays de Toronto.