Nueva York - El dueño de los Mets, Steve Cohen, criticó al lanzador Steven Matz por llegar a un acuerdo con los Cardinals de San Luis en lugar de Nueva York.

“No estoy feliz esta mañana. Nunca había visto un comportamiento tan poco profesional mostrado por el agente de un jugador. Supongo que las palabras y las promesas no importan“, escribió Cohen el miércoles en Twitter.

Matz y los Cardinals acordaron un contrato de cuatro años y $44 millones, un pacto sujeto a un examen físico exitoso, según informes publicados.

Rob Martin, el agente del lanzador, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Matz, un zurdo de 30 años que es de Long Island, lanzó para los Mets de 2015-20 y fue cambiado a Toronto en enero pasado. Logró la mejor marca de su carrera con 14-7 con efectividad de 3.82 en 29 aperturas con los Blue Jays y luego se convirtió en agente libre.

