Cincinnati— El mánager de los Gigantes de San Francisco, Gabe Kapler, dijo el viernes que se negará a salir al campo para escuchar el himno nacional en una protesta por la dirección política del país tras el tiroteo en una escuela de Texas esta semana.

“No planifico salir para el himno hasta que me sienta mejor acerca de la dirección de nuestro país”, dijo Kapler antes de la apertura de la serie en Cincinnati. “No espero que tenga algún efecto necesariamente. Es algo que siento lo suficientemente fuerte como para dar ese paso”.

Kapler expresó que necesita más tiempo para considerar acciones específicas que podría sugerir que se tomen para evitar más tragedias de este tipo, como leyes de control de armas más estrictas.

Kapler contó que el día del tiroteo en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, “sabía que no estaba mentalmente en mi mejor lugar y sabía que estaba relacionado con algunas de las hipocresías del himno nacional y cómo coincidió con el momento del silencio y cómo dos cosas no se sincronizaron bien para mí, pero no pude entenderlo en tiempo real y me tomó un par de días juntar todos mis pensamientos”.

PUBLICIDAD

Más temprano ese día, usó su blog personal para discutir la muerte de los 19 niños y dos maestros asesinados en Uvalde.

En una publicación titulada “Hogar de los valientes”, Kapler escribió: “Elegimos a nuestros políticos para que representen nuestros intereses. Inmediatamente después de este tiroteo, nos dijeron que necesitábamos puertas cerradas y maestros armados. Se nos dieron pensamientos y oraciones. Nos dijeron que podría haber sido peor y que solo necesitamos amor”, lee el escrito.

“Pero no nos dieron valentía y no somos libres. ... No somos libres cuando los políticos deciden que los grupos de presión y las industrias de armas son más importantes que la libertad de nuestros hijos de ir a la escuela sin necesidad de mochilas a prueba de balas y ejercicios de tiro activo”.

Kapler continuó escribiendo: “Cada vez que coloco mi mano sobre mi corazón y me quito la gorra, estoy participando en una glorificación de autocomplacencia del único país donde tienen lugar estos tiroteos masivos. El miércoles salí al terreno, escuché el anuncio mientras rendíamos homenaje a las víctimas en Uvalde. Incliné la cabeza. Me puse de pie para el himno nacional. Metallica hizo riffs de guitarras City Connect. Mi cerebro dijo que se arrodillara; mi cuerpo no escuchó. Quería volver a entrar; en cambio, me congelé. Me sentí como un cobarde. No quería llamar la atención sobre mí. No quería quitarle nada a las víctimas ni a sus familias. ...

“Pero no estoy de acuerdo con el estado de este país. Desearía no haber dejado que mi incomodidad comprometiera mi integridad. Desearía haber podido demostrar lo que aprendí de mi padre, que cuando estás insatisfecho con tu país, lo haces saber a través de la protesta”.

PUBLICIDAD

Kapler ha protestado durante el himno en el pasado. En julio de 2020, antes del comienzo de la temporada de 60 juegos acortada por el virus, Kapler se unió al jardinero Jaylin Davis para arrodillarse antes de un juego de exhibición contra los Atléticos de Oakland. Davis estaba haciendo una declaración sobre los problemas raciales y sociales que enfrenta el país.

Los compañeros de campo Mike Yastrzemski y Austin Slater también optaron por arrodillarse. Lo mismo hizo el entrenador de primera base Antoan Richardson, mientras que el campocorto Brandon Crawford se paró entre Davis y Richardson con una mano en el hombro de cada hombre.

Los últimos comentarios de Kapler se produjeron un día después de que los Yankees de Nueva York y los Rays de Tampa Bay usaran sus cuentas de redes sociales durante el juego entre los equipos para difundir información sobre cómo la violencia armada afecta la vida estadounidense.