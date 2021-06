Un par de horas después de convertirse en el primer lanzador que fue expulsado de un partido por violar la nueva política de uso de sustancias extrañas o ilegales en la bola, el veterano lanzador puertorriqueño Hector Santiago se defendió el domingo en la noche alegando que solo “usó resina” para tener un mejor agarre de la esfera.

Santiago, de los Mariners de Seattle, estaba actuando en relevo el domingo ante los White Sox de Chicago cuando el árbitro principal Phil Cuzzi lo expulsó del partido al detectar una sustancia pegajosa en su guante.

La decisión de Cuzzi fue consultada antes con los demás oficiales que estaban asignados al juego luego de inspeccionar su guante.

“El umpire Phil Cuzzi) dijo que sintió una cosa pegajosa adentro del guante”, dijo Santiago tras la victoria de los Mariners por 3-2, según reseñó ESPN.com. “Todo lo que usé fue resina. La usé a ambos lados para intentar que el sudor no cayera a las manos”.

La nueva política promovida por Major League Baseball se puso en vigor el lunes pasado. En la misma se establece sancionar a todos aquellos lanzadores que utilicen sustancias prohibidas para tener un mejor agarre de la pelota y alterar la velocidad de rotación de los envíos rompientes.

Los lanzadores que sean atrapados utilizando dichas sustancias se penalizará con expulsión y suspensión de 10 juegos.

“Lo que hacemos es revisar todo el guante para sentir cualquier cosa que parezca pegajosa o algo así”, explicó, por su parte, Tom Hallion, el jefe al mando de los umpires en el juego. “Fue muy notable y luego, el resto del equipo lo inspeccionó para asegurarse de que todos estábamos de acuerdo. Los cuatro coincidimos en el que era una sustancia pegajosa y por eso lo expulsamos”.

Esas ayudas para el agarre de las esféricas van desde las mezclas de resina y lociones de manos a pegamentos de fuerte adhesión. Según ha trascendido, otras sustancias que se usan son la resina de pino (pine tar, que usan también los bateadores para el agarre del madero) mezclado con el saco de pez rubia (ubicado en el montículo), vaselina, crema de afeitar y protector solar.

Por su parte, Santiago, un veterano lanzador zurdo de 33 años con 11 años de experiencia en Grandes Ligas, sostuvo que “lo que me dijeron fue que no se puede usar resina en la mano del guante. Cuando uso resina, la pongo en ambos lados. El umpire dijo que uno no puede usarla en la mano del guante”.

“Una vez que lo lleven y lo revisen, solo (encontrarán) sudor y resina”, agregó. “Si van a usar todo este proceso científico, solo será sudor y resina. Estaremos bien”.

Santiago, así como el manager Scott Servais, justificaron el uso de la resina debido a la humedad que imperaba en Chicago durante la jornada dominical.

“La humedad es del 85-90 por ciento. (Hector) tenía resina sobre todo su cuerpo”, dijo Servais a ESPN. “Cuando pones resina en el sudor, se hace pegajosa. Nuestros jugadores hacen lo correcto. Seguimos la reglas”, agregó.

Héctor Santiago sacude la tierra con su pie minutos antes de que fuera expulsado del partido del domingo. (Nam Y. Huh)

Santiago, quien tiene marca de por vida de 48-51 con 4.12 de efectividad, fue subido a las Mayores recientemente por los Mariners. Tiene foja de 1-1 actuando en relevo con 2.65.