Heliot Ramos atesora la experiencia del homenaje a las ligas negras y a Willie Mays: “No podía creer que vi tantos miembros del Salón de la Fama”

“Ojalá hubiéramos ganado el partido, pero es lo que hay. No es un secreto para nadie que Willie fue uno de los grandes. Así que es un privilegio, es un honor y espero que a su familia le haya gustado hoy”, dijo Ramos a medios de Estados Unidos en la conferencia de prensa posterior al encuentro, un partido que ya estaba programado de antemano en honor a las estrellas del pasado de las ligas negras, pero que se tornó más emotivo luego de que esta misma semana, el martes, falleciera a los 93 años el legendario miembro del Salón de la Fama.

“Es realmente bueno, fue una buena experiencia, obviamente. Cada vez en la ceremonia, se me ponía la piel de gallina y todo eso; muchas emociones. Es un día superespecial”, agregó refiriéndose al partido del jueves.

“Honestamente pensé que iba a ser solo un elevado de out. Le pegué, sabía que le había dado con el cañón (del bate), pero no me sentí en buena posición al golpear la pelota. Entonces lo vi y pensé, al menos hay corredores en segunda y tercera, así que podemos tener la oportunidad de anotar. Pero entonces la pelota salió y pensé, ‘lo acepto, de seguro’”.