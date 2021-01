Emmanuel Rivera tuvo este domingo una de las actuaciones más espectaculares jamás recordadas en la historia del béisbol invernal puertorriqueño, y los Indios de Mayagüez regresaron en grande tras una inactividad de dos semanas debido a los contagios por el virus COVID-19 con un contundente triunfo 30-8 sobre los Atenienses de Manatí para colocar la serie semifinal B 2-0 a su favor.

Fue una jornada histórica celebrada en el estadio Pedro Román Meléndez, de Manatí, donde además de las actuación récord de Rivera, el legendario receptor de Grandes Ligas Yadier Molina hizo su reaparición en el torneo nacional tras ocho años de ausencia.

Rivera pegó dos jonrones y remolcó diez carreras, lo que constituye una marca de todos los tiempos ya sea en partidos de serie regular y en playoffs en la liga invernal de Puerto Rico.

De acuerdo con el portal Beisbol101, del historiador Jorge Colón Delgado, la marca era de ocho impulsadas compartida por Fernando Díaz Pedroso (1947), George Crowe (1951), Félix Torres (1962), Benny Ayala (1973) y Nelson Simmons (playoffs-1989).

Igualmente, Colón Delgado recordó que el encuentro de esta tarde empató una marca de más carreras anotadas entre los dos equipos. El récord lo tenía un partido celebrado el 7 de noviembre de 1981 en el que Santurce le ganó a Caguas por marcador de 20-18.

Rivera bateó de 5-4 con dos jonrones, par de dobles y tres carreras anotadas. En el desglose, éste pegó dos cuadrangulares de tres carreras cada uno para un total de seis. En sus par de dobletes impulsó las otras cuatro.

El atleta, un jugador de excelentes cualidades defensivas, admitió que se enteró del récord que había impuesto tan pronto finalizó el partido.

“No sabía nada. Héctor Otero (gerente) me lo acaba de decir. Me enteré después que se acabó el juego”, dijo Rivera a El Nuevo Día. “En verdad que estaba emocionado. No sabía que era un récord. Es un logro más en mi carrera”.

Rivera, escogido como antesalista en el Todos Estrellas de la liga invernal, señaló que una vez fue reemplazado del partido por el dirigente Luis Matos fue notificado sobre su proeza de haber empujado esas diez vueltas.

“Yo no había pensado en eso, pero en la séptima entrada cuando Luis Matos (dirigente) me sacó y pusieron a otro muchacho, me dijeron: ‘Empujaste diez carreras’. Ahí fue cuando me vine enterar porque yo ni sabía cuántas llevaba. Nunca había pasado por esta situación. Todavía estoy que ni me lo creo”.

¿Guardaste carreras para empujar mañana (lunes)?, se preguntó.

“Claro, estamos trabajando para eso”, puntualizó riendo.

El total de carreras logradas por los Indios representan también una marca en el béisbol nacional. Las 30 anotadas dejan atrás el récord de 23 logradas por los desaparecidos Brujos de Guayama en el 1939 cuando vencieron 23-0 a los Cangrejeros de Santurce

La actuación del antesalista mayagüezano se sumó a otras notables actuaciones en el partido. Kennys Vargas remolcó cinco vueltas e Iván de Jesús Jr. trajo a la goma otras cuatro para sumar 19 de las 30 conseguidas por los visitantes. Además De Jesús Jr. recibió cinco bases por bolas. Se quedó a una de empatar la marca de todos los tiempos de Luke Easter (1955). También anotó cinco veces.

Los Indios estarán nuevamente en Manatí mañana para el tercer partido de la semifinal B. La serie es a un máximo de siete. El ganador avanza a la final para medirse a los Criollos de Caguas que esperan desde hace dos semanas por conocer su rival.

Yadier Molina hizo su reaparición en el torneo nacional tras ocho años de ausencia. (Suministrada/Lbprc)

Luego de que la semifinal B fuera detenida el 2 de enero debido cuatro casos positivos de coronavirus detectados en el equipo, que posteriormente se elevaron a 11, la novena mayagüezana abrió el partido con una vuelta en la segunda entrada producto de un jonrón de Kennys Vargas y tres más en la tercera producto de un cuadrangular de Jeremy Rivera y un doblete de Emmanuel Rivera.

En la quinta agregaron cinco adicionales en donde intervino el primero de los dos vuelacercas de Emmanuel Rivera.

Los Indios, que contaron una buena pieza monticular del zurdo Héctor Hernández, continuaron con su fiesta ofensiva al anotar nueve rayitas más en la sexta aunque no se conformaron con esa ventaja y pisaron en plato en otras nueve ocasiones en la alta del octavo acto.

Otras actuaciones sobresalientes el domingo fueron la de Danny Ortiz, y Jeremy Rivera, quienes batearon de 7-4. Los Indios cerraron la tarde con 25 imparables.

Por los Atenienses, Molina, quien se unió a Manatí en calidad de refuerzo dado a que pertenece a los Gigantes de Carolina, bateó tercera en la alineación como designado y se fue de 5-1 con una anotada.