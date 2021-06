Durante las ocho temporadas que ha estado activo con los Cubs de Chicago, el acrobático torpedero puertoriqueño Javier Báez ha demostrado ser un jugador con inteligencia de juego y astucia sobre el promedio.

Por eso, causó sorpresa su fallo en el conteo de outs del partido del lunes ante los Indians de Cleveland, en lo que pudo haber sido un lapso mental o falta de concentración del pelotero puertorriqueño.

Empero, lo que causó más asombro fue la decisión de su dirigente David Ross, quien al cruzarse con Báez en el dugout le comunicó que sería sustituido.

“Con tantos años en el béisbol como dirigente, me ha sucedido. Que al pelotero se olvida de algo y está desenfocado. Pero, eso yo creo que tiene un trasfondo y ese trasfondo es el que nosotros no conocemos”, analizó el veterano manager puertorriqueño Edwin Rodríguez.

“Porque, por simplemente eso, estoy más que seguro que no recayó en la decisión. Tiene que haber un trasfondo y entonces ahí caemos en la especulación”.

Báez, quien lidera a los Cubs tanto en jonrones como en remolcadas, corría en la primera base con un out en la cuarta entrada. Anthony Rizzo bateó un elevado al bosque izquierdo y el boricua perdió la cuenta de los outs y salió a correr como si hubieran dos fuera.

Iba doblando a la tercera base cuando los Indians se percataron y procedieron a aprovechar el error de Báez para completar la doble jugada.

Al llegar a la cueva, se vio a Ross decirle algo antes de enviarlo a los vestidores. El rostro de Báez reflejaba confusión y sorpresa.

“No creo que haya sido por eso simplemente. Por la calidad de pelotero que es él, tanto que le ha traído al equipo. Todos los días aporta. Si pones en balanza lo que Javier aporta, no creo que había que llegar a esa decisión tan drástica”, agregó el ex dirigente nacional.

Rodríguez consideró que fue una vergüenza doble que tuvo que pasar Báez por su desliz, una situación que no es la ideal para un atleta.

“Eso es una vergüenza para el jugador. Oye lo hizo mal, pero es es una vergüenza para él. Hacerlo pasar por todo eso definitivamente tiene que haber un trasfondo”.

¿Hubieses tomado tú como dirigente esa decisión con Báez?, le preguntó El Nuevo Día al destacado dirigente ponceño.

“Por simplemente eso, no. Yo no lo hubiese sacado del juego. Pero tampoco puedo tirar a David Ross al medio porque no sé el trasfondo. Si fue solo por eso, pienso que estuvo mal hecho. Eso de por sí era una vergüenza (lo que hizo Báez) y lo sacó que es otra vergüenza. Una cosa no arregla la otra”.

Rodríguez tuvo la oportunidad de dirigir a Baéz durante el Clásico Mundial de Béisbol del 2017 y desde entonces lo ha reconocido como un jugador despierto y astuto en situaciones de juego.

“Lo que Javier ha proyectado al fanático durante todos estos años es eso, un jugador que va más allá de lo que tiene que hacer. Buen compañero de equipo, se preocupa por lo que hacen los demás. Un despiste así le puede pasar a cualquiera. Estamos hablando de atletas que juegan siete meses corridos todos los días. Un despiste de cinco segundos.... es un humano y eso le puede pasar a cualquiera”.

Luego del partido Báez, quien llevaba de 8-0 en los últimos tres juegos, admitió sentirse sorprendido con la decisión de su mánager.

“Me sorprendió”, dijo Báez luego del partido sobre la decisión de Ross.

“Obviamente, nunca quiero estar fuera de la alineación. Ya sabes, solo respeto su decisión. Me dijo por qué sucedió y yo solo dije, ‘está bien, es tu decisión’”. Me culpo a mí mismo. Perdí la cuenta de los outs. Hablamos sobre eso. Estamos en la misma página. Estaré allí mañana para ayudar al equipo”.

Mientras, Ross se limitó en señalar que “solo tenemos que asegurarnos de estar concentrados y encerrados durante el juego. A veces, nuestras frustraciones pueden distraernos un poco. Tuvimos una buena conversación y creo que eso quedó atrás”.