Los Pirates de Pittsburgh honrarán este 9 de septiembre de una manera distinta y única la memoria del legendario pelotero puertorriqueño Roberto Clemente.

En el marco de la celebración del Día de Roberto Clemente en las Grandes Ligas el próximo miércoles, los Pirates, con la autorización de Major League Baseball (MLB), estarán utilizando el número 21 en la espalda de sus camisetas en el partido que se celebrará en el PNC Park de Pittsburgh ante los White Sox de Chicago.

Será la primera vez en la historia que un equipo haga esa distinción con algún pelotero con la excepción del número 42 de Jackie Robinson, el cual todos los jugadores de las Mayores lo utilizaron el 28 de agosto.

Con la iniciativa de su dirigente Derek Shelton, los Pirates solicitaron los debidos permisos a MLB y el mismo fue concedido.

PUBLICIDAD

“Pienso que es extremadamente importante para la organización de los Pirates honrar el número 21. Pienso que debemos honrar a uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte”, dijo Shelton a El Nuevo Día.

“En cualquier momento que lo podamos hacer es importante. Enseñar a los jóvenes de esta nueva generación cuán importante fue Roberto Clemente no solo para a los Pirates, sino también para Major League. Y no solo como pelotero, sino también como humanista. Eso es extremadamente importante”, dijo.

De acuerdo al puertorriqueño Joey Cora, coach de tercera base de los Pirates, Shelton se mostró interesado desde que asumió la dirección en hacer algo especial para honrar la figura de Clemente, uno de los mejores peloteros en la historia del béisbol y miembro del Salón de la Fama.

Clemente jugó durante 18 temporadas en las Mayores con los Pirates y los guió a dos títulos de Serie Mundial. Ganó cuatro cetros de bateo y obtuvo 12 Guantes de Oro. También totalizó 3,000 hits.

“Fue una iniciativa de él desde que llegó aquí. Él lo quería hacer desde el principio. Obviamente él hubiese querido que fuera todo el mundo (que llevarán el número en la espalda), pero logró que por lo menos el equipo de nosotros lo vaya hacer”, señaló Cora.

“Me habló, me comentó. Me dijo cómo nos podíamos comunicarnos con la familia Clemente. Los comuniqué con Robertito y Luisito. Hablaron y le dieron la bendición para que pudieron hacerlo y por ahí siguió peleando hasta que lo logró”, dijo Cora en referencia a dos de los hijos de Clemente.

PUBLICIDAD

Shelton, de 50 años y reclutado por los Pirates en noviembre del 2019, dijo sentirse halagado por el hecho de que se le brinde este reconocimiento en memoria del carolinense.

“Es un honor el que Major League haya aceptado hacer esto. Pienso que va a ser probablemente uno de los mejores momentos de mi carrera. El que yo pueda honrar uno de los grandes peloteros en la historia del béisbol”, comentó.

“Tan pronto obtuve el trabajo y vi la rica tradición en la historia de esta organización, siempre pensé que sería importante para mí. El hecho del asunto de tratar de usar el número 21, ser la voz de Clemente en Major League y poder hacerlo, me hace sentir muy contento de poder lograrlo”.

¿De dónde nace su admiración por Roberto Clemente cuando usted no tuvo la oportunidad de verlo jugar?, le preguntó El Nuevo Día.

“No soy tan viejo (ríe). Pero cada vez que ves todos esos vídeos y ves cuán explosivo era, las cosas que era capaz de hacer, no solo en el plato sino también en los jardines He leído sobre su biografía y he visto la gran persona que fue en el lado humantario. También he podido hablar con personas en los campos de entrenamientos como Maz (Bill Mazeroski) Blass (Steve), Manny (Sanguillen) que me han hablado de cómo era Clemente como persona y como jugador. Hubiese sido un honor haberlo visto jugar por su explosividad como pelotero. Hubiese sido tremendo haberlo podido ver jugar en estos tiempos”, apuntó.

PUBLICIDAD

Primer paso para el retiro del número en MLB

Shelton, un exreceptor que hizo solo carrera en liga menor, confió en que este sea el primer paso para que Major League retire en un futuro el número del ‘Astro Boricua’, quien murió en un accidente aéreo el 31 de diciembre del 1972 cuando intentaba llevar ayuda a los damnificados por el terremoto que afectó a Nicaragua.

“Espero que este sea el primer paso. Es un honor que llevemos el número en el uniforme de los Pirates, pero espero que sea ese primer paso para que en el Día de Roberto Clemente todo el mundo en el juego lleve el 21”, concluyó.