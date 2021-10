El dirigente de los Grises de Humacao en el Béisbol Superior Doble A, Juan “Igor” González, está viviendo un momento sublime como mánager pero no deja que la emoción le nuble el entendimiento.

Más bien está disfrutando al máximo cada paso que ha dado su equipo desde la clasificación a la postemporada en agosto, hasta llegar a convertir a su equipo en uno de los cuatro mejores de todo Puerto Rico.

González y los Grises escribieron una página para la historia de la franquicia hace cuatro semanas cuando conquistaron el campeonato de la Sección Sureste. Fue el punto final a una espera de 52 años sin un título seccional para los Grises.

Y el cielo se ve más brillante cada vez con el avance de la novena, que este pasado lunes se convirtió en el segundo equipo de los ochos que participan en el Carnaval de Campeones, en adelantar a las semifinales nacionales, junto a los Bravos de Cidra.

Pero González, exjugador de Grandes Ligas y dirigente también de la Selección Nacional, sabe que el camino no ha sido fácil desde que la campaña arrancó el 27 de junio con 43 equipos divididos en ochos secciones. El piloto de los Grises sabe que no cuenta con el equipo más ofensivo del torneo.

“La gloria primero es de Dios. El gran trabajo se debe a los lanzadores y a la buena defensa durante todo el año, porque la ofensiva mía no es la mejor. Yo tengo dos o tres bateadores, pero el bateador fuerte mío es Andrés López, que es el que batea cuadrangulares y empuja carreras”, resaltó González.

Los Grises terminaron el round robin del Carnaval de Campeones con marca de 4-3 para avanzar a las semifinales del torneo. (Suministrada Suministrada)

López, de paso, fue quien se vistió de héroe el lunes cuando disparó un cuadrangular de dos carreras a la altura de la decimotercera entrada, en el triunfo 3-1 de Humacao sobre los Titanes de Florida.

Con esa victoria los Grises cerraron su participación en el Carnaval con marca de 4-3, para asegurar su pase a las semifinales. Al momento faltan que se definan los otros dos equipos que pasarán a esa ronda. El Carnaval se juega en formato de todos contra todos entre los ocho campeones seccionales.

“Los muchachos se han entregado y tienen esa adrenalina para jugar duro y querer ganar. Eso, gracias a Dios, es lo que nos tiene entre los últimos cuatro”.

Humacao, en efecto, quedó tercero en su sección en bateo al finalizar la temporada regular, con promedio colectivo de apenas .205. También fue el tercero en carreras anotadas con 35, poco más de la mitad de lo que anotó el equipo líder del Sureste en ese renglón, Patillas.

Sin embargo, los Grises fueron el segundo equipo de su grupo que menos carreras permitieron con 32, y la efectividad de su pitcheo fue la segunda mejor con un formidable 2.20 de promedio de carreras limpias permitidas por cada nueve entradas.

Humacao clasificó a la postemporada con marca de 7-5. En las semifinales de sección eliminó 2-0 a Maunabo, y en la final por el título del Sureste, doblegó 3-1 a Yabucoa.

Andrés López es la principal figura ofensiva de los Grises. (Suministrada Suministrada)

Así las cosas, con González en el mando los Grises juegan este año para marca global de 16-9. Si se suma la corta acción de 2020, cuando la temporada quedó abortada por la pandemia, el récord de Igor en dos campañas no completas con Humacao, es de 19-10.

“Son ocho equipos muy buenos (en el Carnaval) y es una experiencia nueva para mí porque nunca había estado en el Carnaval dirigiendo. Una experiencia inolvidable. Además, en 52 años este equipo de Humacao no ganaba (un campeonato de sección) y haber logrado eso es una experiencia grata y grande para mí”, agregó el piloto que llevó a la Selección Nacional a conquistar sendas preseas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y los Juegos Panamericanos Lima 2019.

Para González, Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 1996 y 1998 cuando militaba con los Rangers de Texas en el béisbol de Grandes Ligas, hay algo que le emociona aun más en medio del avance de los Grises.

“La fanaticada ha vuelto a seguir a su equipo. Está todo el mundo contento… imagínate, esperar 52 años. No nos daban ni para llegar cuartos (en su sección). Eso era lo que yo oía. Pero no es de la boca para afuera. Por eso es que en este juego no se puede subestimar a nadie”.

A González no le preocupaba la escasa ofensiva de su club porque aunque está consciente de que es necesaria en momentos clave, también reconoce que en esta etapa de la temporada donde se juega a un mayor nivel, el pitcheo y la defensa suelen imponerse.

“Cuando se cierra la brecha, el pitcheo y la defensa hacen la diferencia. Y más que pitcheo, es que no se permitan las carreras. Nuestro pitcheo de relevo solo permitió una carrera en todo el Carnaval, y fue sucia”, resaltó el piloto nacional.

El técnico dijo que este años las metas fueron estableciéndose paso a paso. El primer objetivo era clasificar entre los mejores cuatro del Sureste y lo lograron. Luego conquistar el título seccional, y ya con esa misión cumplida, lo próximo era avanzar a la ronda de los mejores cuatro en el Carnaval, y acaba de lograrlo también.

“Avanzar a la final. Lo declaro por fe. Tengo fe y yo no soy conformista”, concluyó González, quien comenzó a dirigir en la Doble A con Vega Baja en 2016, y también manejó a los Bravos de Cidra en 2019.