Scottsdale, Arizona - Los Mets de Nueva York carecerán de uno de los lanzadores más dominantes de las Grandes Ligas al menos en el comienzo de la temporada.

Jacob deGrom se perderá de un tiempo significativo por un problema de inflamación en el área del hombro. La dolencia constituye un duro golpe para un equipo que ha hecho inversiones cuantiosas en busca de llegar lejos esta temporada.

“Él está decepcionado. Nosotros también. Todos compartimos la decepción por ahora. Nadie es inmune a eso”, dijo el gerente general de los Mets, Billy Eppler.

El as de Nueva York no podrá lanzar incluso durante cuatro semanas. No hay siquiera un cronograma para su retorno, reconoció el club el viernes.

Los Mets explicaron que una resonancia magnética practicada al comienzo del día mostró una reacción de la escápula a una tensión excesiva, lo que provocó la inflamación.

DeGrom, dos veces galardonado con el premio Cy Young, tenía previsto abrir el juego inaugural de la campaña, el jueves próximo en Washington. Los Mets habían considerado que su rotación era uno de sus puntos fuertes para esta campaña, tras contratar a Max Scherzer, tres veces ganador del Cy Young y al obtener mediante un canje a Chris Bassitt.

“Pienso que la buena noticia aquí es que no hay una lesión estructural, en cuanto al manguillo rotador o algo así. Estamos lidiando con un problema óseo, y cuando ello pasa, hay calcificación. La recuperación se irá presentando sola, así que considero positivo que podamos hablar de esto”, indicó Eppler.

Luego de un sensacional inicio de la campaña anterior, deGrom no lanzó en la segunda mitad, debido a un esguince de codo. Tuvo una foja de 7-2 y una efectividad de 1.08 en 15 salidas, pero Nueva York se derrumbó sin él para finalizar en 77-85 luego de liderar la División Este de la Liga Nacional por 103 días.

Su última apertura fue la del 7 de julio, ante Milwaukee.

El derecho se presentó saludable en el campamento este año y había permitido una carrera en cinco innings en la Liga de la Toronja, recetando 10 ponches.

Su aparición más reciente fue la del domingo, ante los Cardinals.