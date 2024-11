Javier Báez anticipa estar presente en los campos primaverales con los Tigers, luego de la operación de cadera: “Espero regresar más fuerte”

“Es muy difícil, especialmente en mi caso. Soy un guerrero y me gusta estar en el terreno lo más que pueda. Mucha gente no lo ve, pero estaba jugando, digamos que lesionado, solo por amor al deporte, por el amor a estar allá afuera y apoyar a mis compañeros . Pero pasó lo que tenía que pasar”, comentó Báez.

“ Me sentía muy ansioso... no poder ayudar a mis compañeros fue muy difícil. Espero estar saludable en el 2025 y tener un buen año para ver si podemos llegar a los playoffs ”, dijo Báez en un aparte con El Nuevo Día , al concluir una conferencia de prensa en San Juan junto a su compadre y también jugador de Grandes Ligas, el lanzador de los Blue Jays de Toronto, José Berríos , para ofrecer detalles del evento que protagonizarán el 14 de diciembre en Carolina, denominado “HR Derby & Celebrity Softball Game”.

“Digo que es mantenernos saludables. Tenemos muchísimo talento joven, que obviamente no hemos tenido la mejor de las suertes como equipo. En estos pasados dos años hemos tenido muchísimos movimientos en el roster, muchos debuts, cosas que no se ven mucho en Grandes Ligas, pero las lesiones han sido parte de este proceso. Si nos mantenemos saludables, pienso que podemos llegar lejos en la temporada (2025) ”, agregó Báez.

“ Esa es una de las cosas que me motiva a trabajar. Siempre digo que yo sé lo que puedo hacer cuando estoy saludable. Mantenerme saludable el año que viene es la clave, porque los números de bateo bajaron bastante, de momento. Sabía que algo me molestaba en mi cuerpo, pero no sabía qué era, y el doctor me mencionó que eso venía de casi dos años o más ”, sostuvo.

“Pero pues, decidí operarme porque sé que no estaba haciendo los números que tenía que hacer. Gracias a Dios desde ese día de la operación me ha ido bastante bien en los ejercicios y espero regresar más fuerte este año (2025) ”, agregó con tono de ilusión.

“Pero sí sabía que pasaba algo con mi físico. Por eso estos tres años no he puesto los números que debería poner”, dijo.

“Se supone que si sale todo bien, la recuperación es de cuatro a seis meses. Normalmente son cinco para el tipo de operación que tuve. He visto al doctor que me operó, que es especialista en cadera, y me ha mencionado dos veces que voy adelantado en el proceso. Lo que pasa es que es un proceso lento. No diría que frustrante porque no tengo nada que enseñar ahora (es fuera de temporada). Pero sí es frustrante hacer ejercicios y saber que el proceso es un poco lento. Pero gracias a Dios el apoyo del equipo ha sido muy bueno y ha estado conmigo en todo momento”.