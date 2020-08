Poco a poco Javier Báez está dando indicios de mejoría en la ofensiva y así lo demostró en la jornada del pasado lunes, pero el campocorto boricua de los Cubs de Chicago aún está lejos de entrar en el ritmo ideal en el plato.

Báez dejó por el momento a un lado las frustraciones tras un primer mes de temporada decepcionante el lunes cuando disparó dos jonrones y remolcó tres vueltas en la victoria de los Cubs sobre los Tigers de Detroit.

Fue la primera ocasión que el apodado “El Mago” pegó de vuelta completa desde el 1 de agosto y la primera ocasión que impulsaba múltiples carreras desde el 5 de este mes. Además llevaba cuatro partidos seguidos pegando de hit. Hace una semana, el bayamonés vio descender su promedio de bateo a tan solo .189.

“Estuve frustrado, pero uno tiene que quitárselo rápido y seguir adelante. Ahora que he hecho mis ajustes me estoy quedando sobre la bola “, dijo el puertorriqueño en entrevista con el Chicago Tribune luego del encuentro del lunes.

Hasta la acción del lunes, Báez apenas promediaba .219 con cinco jonrones y 13 carreras remolcadas en 105 turnos. También tenía 38 ponches en 28 encuentros.

Sin embargo, en los últimos siete desafíos, el talentoso torpedero de 27 años había visto una mejoría en su producción ofensiva y lo demuestra su promedio de .280 con dos vuelacercas y tres impulsadas.

“Cuando todo el mundo está en una mala racha, uno tiene que sacarlo afuera. Uno tiene que tratar de pasar la página y lo más importante es evitar llevártelo a la ofensiva o la defensiva”, agregó Báez al diario de Chicago.

Otro dato que vale la pena resaltar es que el boricua promedia en la carretera para un robusto .342 con cuatro jonrones y nueve remolcadas.

Durante el choque del lunes, Báez logró uno de los bambinazos hacia la banda contraria, una señal inequívoca de que está empezando a ajustarse bien a los pitcheos.

Esa fue la apreciación de Edwards Guzmán, un exjugador con experiencia en las Grandes Ligas y evaluador de talentos de los Cubs.

Guzmán entiende que su compatriota ha comenzado a dar señales de que está saliendo de su slump.

“Entiendo que con el juego de anoche (lunes) ver a Javy dando un jonrón para la banda contraria ya es señal que está cayendo en un buen timing. Es una buena señal para él y para el equipo”, señaló Guzmán.

“Javy sale a jugar todos los días duro. Si no lo hace bateando, lo hace en la defensa. Ayuda de muchas maneras al equipo, pero la clave fue ese jonrón que dio hacia el right center. Creo que vamos a ver ahora al Javy Báez que estamos acostumbrados. Cuando batea a la banda contraria es que está dejando que la bola entre un poquito más y confiando en sus manos. Creo que antes estaba tratando de usar más ese lado izquierdo (pull side). Lo que pasó ayer (el lunes) es bien positivo. Cuando usa el medio del terreno y batea para la banda derecha son señales que está saliendo del slump”, dijo Guzmán.

Guzmán reconoció los problemas que está atravesando Báez en la caja de bateo, pero destacó que no es el único que experimenta un mal momento en el equipo.

“Todo el mundo sabe que Javy es un bateador agresivo, pero en este primer mes de temporada lo hemos visto haciendo swings a pitcheos que el año pasado no le hacia swing. Quizás tratando de tener un buen desempeño. Los Cubs han estado ganando pero no solo ha sido Javy. Incluso Rizzo (Anthony), (Kris) Bryant no han tenido un buen inicio como se esperaba de ellos. Eso es normal”, concluyó.

Hasta el lunes, los Cubs marchaban primeros en la División Central de la Liga Americana con marca de 18-10.