El coach de los Pirates de Pittsburgh, el cagüeño Joey Cora, mostró esta mañana la camiseta del #21 que usará este miércoles en la noche para el partido que celebra el Día del Roberto Clemente en honor al astro boricua y su legado en los peloteros en Major League Baseball (MLB).

Cora, quien usa el #28 como coach de los Piratas, envió por medio de su hermana Aimee una foto con el #21 al dorsal y frente de la camiseta de color blanco que usan los Piratas para sus juegos locales. Pittsburgh se enfrenta hoy a los White Sox de Chicago en un partido a las 7:00 p.m.

Como peloteros de las Grandes Ligas, Cora usaba en su gorra un pin conmemorativo de sus raíces ilustrado por un gallo de pelea y los colores de la bandera de Puerto Rico.

Esa herencia y tradición boricua en las Grandes Ligas se celebra hoy con décimo noveno Día de Roberto Clemente en las Grandes Ligas, que tiene una organizada una fiesta en el partido en Pittsburgh para honrar al astro boricua, que dentro del terreno se convirtió en un miembro del Salón de la Fama y que fuera de éste dejó huella humanitaria y que, por todo lo anterior, es una leyenda en Puerto Rico y las Grandes Ligas.

El exdirigente de los Red Sox de Boston, Alex Cora, también está preparado para la fiesta. El menor de los hermanos Cora, que no está activo en este 2020 debido a una suspensión, usó sus redes sociales para acertadamente citar a línea ‘Con un Roberto Clemente, quien no se siente patriota’ de la canción ’Quién no se siente patriota’ del salsero Andy Montañez.

Alex Cora, como Clemente en sus tiempos, usó su plataforma como dirigente de los Medias Rojas en el 2018 para abogar por Puerto Rico en tiempos de necesidad.

La fiesta del Día de Clemente no se limitará al partido en Pittsburgh, en donde habrá una ceremonia en la que participarán los hijos de Clemente y otras figuras.

La fiesta trasciende a otros partidos de las Grandes Ligas porque la liga permitió que todos los jugadores y dirigentes boricuas activos en la temporada usen también el #21 para sus respectivos encuentros.

Uno de esos lo es el abridor de los Orioles de Baltimore, Jorge López, quien le toca lanzar este miércoles ante los Mets de Nueva York. En ese partido, el relevista naguabeño de los Mets, Edwin ‘Sugar' Díaz, también vestirá el #21.

El movimiento por el #21, que busca el apoyo de MLB para que el organismo retire el número en todas las Grandes Ligas, trasciende también el círculo boricua porque otros peloteros latinos también han solicitado llevar este miércoles el #21.

La fiebre, inclusive, trasciende al terreno de juego y el béisbol porque los ciudadanos boricuas en Puerto Rico y en ciudades de Estados Unidos se han contagiado y está usando la camiseta de su máximo embajador para celebrar el Día.

Clemente no solamente tiene su Día en las Grandes Ligas, sino que también le da nombre al premio de Major League Baseball que reconoce hoy a un jugador en cada equipo y más tarde en la Serie Mundial al pelotero que se destaca humanitariamente durante la temporada.