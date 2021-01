Los Criollos de Caguas coparon con los principales galardones individuales del torneo regular de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente al cargar con los premios de Jugador Más Valioso, y Dirigente y Novato del Año.

En la votación de la Asociación de Periodistas Deportivos, el jardinero Johneshwy Fargas se llevó el premio de Jugador Más Valioso de forma unánime, mientras que Ramón Vázquez cargó con el galardón del mejor dirigente. El prometedor prospecto José Miranda fue escogido el mejor novato de la temporada.

Fargas, quien juega este invierno en calidad de préstamo con los Criollos luego de que los Gigantes de Carolina decidieran recesar, tuvo una temporada de ensueño en la temporada regular. Finalizó tercero en bateo con promedio de .349; arribó segundo en jonrones con cuatro; y lideró en carreras remolcadas con 17. También terminó en el tope de las bases robadas con siete y llegó tercero en anotadas con 13. Bateó seis dobles.

“Estoy sumamente contento con este premio. Para eso yo trabajo para poner buenos números. Ha sido un logro el poder ganar el Más Valioso”, dijo Fargas a El Nuevo Día.

“Era de esperarse. Al finalizar la temporada y ver esos números y compararlos (con otros), pues me lo esperaba. Me siento bien con el trabajo que hice.”

Luego de perder prácticamente todo el año 2020 tras suspenderse la accion en las Menores debido a la pandemia, el jugador -que pertenece a la organización de los Mets de Nueva York- parecía que quedaría en el limbo durante el invierno luego de que Carolina decidiera no jugar en el torneo local.

Sin embargo, los Criollos decidieron firmarlo y Fargas pagó con creces la confianza que esta franquicia depositó en él.

“Quiero darle las gracias al coaching staff y a los Criollos por darme la oportunidad, porque yo no iba a jugar porque pertenezco a Carolina. Me dieron la oportunidad de demostrar mis habilidades. Me siento orgulloso “, agregó el trujillano.

“Este premio ayuda mucho. Esa oportunidad de poder jugar y seguir desarrollándome es importante para irme a Estados Unidos más preparado. Además me ayuda en mi mente para seguir preparándome y trabajando para seguir en esa misma línea”.

Fargas, quien en el 2013 fue reclamado por los Giants de San Francisco en la undécima ronda del sorteo de MLB, debutó en la liga invernal con los Gigantes en el 2013-2014.

Reconocido por su velocidad y extraordinaria defensa en los jardines, Fargas venía de promediar apenas .207 en la pasada temporada con Carolina.

Celebra Miranda su premio

Por su parte, Miranda, uno de los mejores prospecto de la organización de los Twins de Minnesota, cumplió con las expectativas en su primera temporada en el béisbol invernal.

José Miranda cargó con el premio de Novato del Año tras una sobresaliente actuación con los Criollos de Caguas.

El antesalista promedió .302 con 10 carreras anotadas, un cuadrangular, y ocho empujadas en una temporada regular de 18 partidos.

“ Trabajé duro y más este año que fue un poquito difícil por lo de la pandemia ” José Miranda / Novato del Año

“Trabajé duro y más este año que fue un poquito difícil por lo de la pandemia”, dijo Miranda.

“Pienso que fue una temporada bastante buena, pero pienso que puedo mejorar en una u otra cosita. No me gusta ser conforme. Aprendí bastante, de cosas que pasaron durante la temporada. Pero al final del día tuve una buena producción”, apuntó Miranda.