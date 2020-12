Restando apenas una semana para la conclusión de la temporada regular, el nombre de Johneshwy Fargas está sonando con mucha fuerza para llevarse el galardón de Jugador Más Valioso.

Fargas, quien está jugando con los Criollos de Caguas en calidad de refuerzo -pertenece a los recesados Gigantes de Carolina- está registrando una actuación espectacular en todos los órdenes del juego.

Con seis partidos pendientes en la etapa regular, Fargas domina cinco departamentos ofensivos incluyendo el de bateo con promedio de .409. También lidera las carreras remolcadas con 16. Está al frente en hits conectados con 18.

En el renglón de los jonrones, está segundo con tres empatado con Juan Centeno (Manatí) y detrás del José Sermo (Manatí) con cinco.

Fargas, quien se desempeña en el predio central, está incluso en carrera para llevarse la Triple Corona del béisbol invernal. Claro está, lo lograría en una temporada de solo 18 partidos.

La última ocasión que un pelotero logró dicha gesta fue en la temporada del 1990-91, cuando Héctor Villanueva lo consiguió con el uniforme de los Metros de San Juan.

“Para eso me he preparado. Este año no hubo liga en Estados Unidos y no pude jugar mucho. Yo estaba ansioso para jugar y me preparé bastante bien para este año y gracias a Dios me están saliendo las cosas bastante bien”, dijo Fargas a El Nuevo Día.

¿A quién no le gustaría ganar el premio de Más Valioso cuando se es bien ganado y merecido?, se preguntó de inmediato.

Con 26 años y ocho temporadas de experiencia en el béisbol invernal, Fargas domina en total cinco departamentos ofensivos. Incluso está segundo en bases robadas con cinco. Es colíder en anotadas con diez.

“Esto no me está cogiendo de sorpresa porque en verdad me he preparado. He trabajado también en mi mecánica. Me ha llevado a batear con más consistencia y a darle mejor a la bola. La preparación es parte de todo esto”, confesó Fargas, quien en el 2013 fue selección de undécima ronda con los Giants de San Francisco.

El trujillano pertenece a los Mets de Nueva York.

“Cada año el pelotero debe mejorar alguito. Los años no pasan en vano. La pelota para mí es algo importante y siempre trato de mejorar mis debilidades. Este año di un brinco bien grande y he madurado bastante y estoy reconociendo mejor los pitcheos”.

Johneswhy Fargas es candidato de fuerza a la triple corona.

Fargas sabe que podría poner su nombre en la historia del béisbol invernal, pero pareció más concentrado en poder ayudar a los Criollos a avanzar a los playoffs y capturar el cetro nacional.

“No caería mal ganar la Triple Corona. Esta liga depende de los números que tú hagas para poder el año que viene exigir un poquito más. Pero no me enfoco en esos número sino en tener un buen partido para ayudar a mi equipo a ganar. Si llego a bases, salir a robar. Siempre busco la manera de poder producir”.

“No tengo en mi mente en que debo dar un hit para ser campeón bate. En la pelota uno se mete mucha presión y si te pones esa presión de tratar de batear de hit es más complicado. Yo me disfruto el juego y al final me disfruto lo que hice”, concluyó.