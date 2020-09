Jorge López apenas podía contener las emociones cuando se enteró el domingo en la noche que todos los jugadores boricuas tenían autorización de Major League para utilizar el número 21 mañana en el Día de Roberto Clemente.

Pero las emociones subieron a otro nivel cuando se enteró que estaba programado para abrir por los Orioles de Baltimore ese día ante los Mets de Nueva York.

“Se le paran los pelos a uno. Yo no pitcheaba ese día, pero se cambió porque uno de los lanzadores está enfermo y me pusieron para el 9. Mira que cosa”, dijo con emoción a El Nuevo Día. “No puedo creerlo. Se me salen hasta las lágrimas”.

Major League otorgó un permiso especial ese día para que todos aquellos jugadores, dirigentes o coaches boricuas que lo desean puedan utilizar el famoso número 21 que llevó el legendario ’Astro Boricua’ a través de toda su carrera en las Grandes Ligas.

La semana pasada el ente beisbolero había dado también su aprobación para que los integrantes de los Pirates de Pittsburgh pudieran utilizar en sus espaldas el inolvidable número.

La iniciativa fue tomada por el dirigente de los Pirates, Dereck Shelton, y el coach de tercera base, el boricua Joey Cora.

“Esto es algo que nunca se me va a olvidar. Es un compromiso distinto. No es solo que tendré en mi uniforme el número 21 sino que voy a abrir ese juego”, agregó el lanzador derecho oriundo de Cayey.

Según informó ESPNDeportes, la familia Clemente fue la que abogó para que todos los boricuas puedan usar el 21 mañana. La posibilidad también fue consultada con la Unión de Peloteros de Grandes Ligas.

“Eso es un orgullo. Súper contento con ese homenaje que se le va a estar dando a Clemente ya que es uno de los grandes de nosotros”.

“Desde chiquito ha sido un ejemplo a seguir. Todos lo sabemos dentro y fuera del terreno. Me siento orgulloso de que lo haya hecho (pedir el permiso) la familia de Roberto Clemente. Sé que deben estar contento con todo esto que está sucediendo y más hoy en día que con las cosas como están necesitamos gente ejemplar como él. No tengo ni palabras para describir esto”.

La familia del fenecido jugador, con la ayuda de grupo de personas, han estado abogando para que Major League retire el 21 de las Grandes Ligas, del mismo modo que retiró el 42 de Jackie Robinson, quien fue el primer hombre de la raza negra en jugar en las Grandes Ligas.

Estos últimos acontecimientos podría resultar en un gran paso a esa dirección.

“Hay que agradecer todo lo que él (Clemente) hizo y transmitió a cada uno de nosotros. Lo tenemos en alto. Estoy súper ansioso que llegue ese día”.

“Con todo y eso, lo voy a llevar en mi corazón, como todos los años, que siempre lo he hecho. Estoy súper feliz con esa noticia. Qué más bonito para él y para su familia”.

López de 27 años y quien tiene cinco temporadas en las Grandes Ligas, reveló que nunca en su carrera como jugador ha llevado en su espalda el famoso número.

Agradecido Montoyo

Por otro lado, el dirigente de los Blue Jays de Toronto, Charlie Montoyo dijo que espera con ansías ese día.

“Será un orgullo tremendo para mí ponerme esa camiseta. Ahora mismos estaba hablando con Luis ‘Papa’ Rivera (coach). Como dice la canción: todos los puertorriqueños tenemos el 21 en la espalda. Será un honor ponérselo un día”, señaló Montoyo a El Nuevo Día.

Charlie Montoyo, dirigente de los Blue Jays de Toronto, vestirá la camiseta de su equipo con el número 21 en su espalda el miércoles.

“Estamos agradecidos de Shelton. Él me llamó que tenía pensado hacer eso. No sé porqué pero este año me he sentido más orgulloso. Mira que tengo camisas ahí de Clemente”.

Clemente jugó 18 temporadas con los Pirates donde ganó dos Series Mundiales. El carolinense obtuvo cuatro títulos de bateo.

Fue el primer latinoamericano en conectar 3,000 hits y en ser exaltado al Salón de la Fama.

Murió el 31 de diciembre del 1972 en un accidente aéreo en las costas de Puerto Rico mientras llevaba ayuda humanitaria a los damnificados por el terremoto en Nicaragua.