A 12 días de cumplir 19 años, José Berríos se convirtió en padre de Valentina junto con su novia y ahora esposa Jannieliz Márquez mientras lanzaba a nivel ‘rookie’ como prospecto en las ligas menores con la organización de los Twins de Minnesota.

Fue un embarazo no planificado que cambió, por completo, la perspectiva del bayamonés. La misión de cumplir su sueño de ser lanzador de Grandes Ligas se amplificó. Ahora, tenía que también convertirse en una persona de ejemplo para su nueva familia.

“Fue una situación donde yo mismo me puse. Lo que hice fue enfrentarla con el apoyo de mi familia y mi grupo de trabajo para mantenerme enfocado. Utilicé mi niña como motivación a seguir hacia adelante y no bajar la cabeza, sin rendirme”, compartió Berríos a El Nuevo Día vía telefónica desde Nueva York, donde recibió su primer premio de Guante de Oro esta semana.

“Ahora no era solo yo, mi novia y mis padres. Era ella también. Entiendo que todo fue por un propósito a temprana edad. No fue fácil, pero lo he logrado y he llegado donde estoy ahora mismo”, agregó.

Unos 11 años después, Berríos también es papá de los pequeños Sebastián y Diego, además de ser el principal lanzador puertorriqueño en las Mayores con los Blue Jays de Toronto, después de firmar un pacto de $131 millones por siete años en 2021. Es el cuarto acuerdo más lucrativo para un puertorriqueño en MLB.

Fuera de la loma, el derecho de 29 años ha dedicado su tiempo a devolverle a la comunidad con su Fundación José “La Makina” Berríos. Su próxima labor filantrópica será la celebración de un partido de sóftbol benéfico junto a su compañero de equipo, el toletero dominicano Vladimir Guerrero Jr., el 9 de diciembre en el Estadio Roberto Clemente Walker de Carolina.

El evento beneficiará a ambas fundaciones de los peloteros. Guerrero trabaja con la entidad VG27, que ayuda familias en su natal Dominicana, Estados Unidos y Canadá.

La actividad de Berríos es una más para inculcar a sus hijos sobre el deber que tiene su padre como figura pública para impactar a los jóvenes y familias dentro y fuera de la isla.

“Poco a poco les he dicho, al igual que a mi familia y allegados, que el béisbol es una bendición, mi trabajo y lo que lleva el pan a mi casa todos los días. Pero, el béisbol acaba, y sigue la vida de uno, de José Berríos. Entiendo que es lo más que vale, poder seguir haciendo lo que me apasionaba. No lo veo como una obligación, sino que está en mí y en mi corazón, poder ser ejemplo”, apuntó.

“Más que un ejemplo, es motivación e inspiración. Si yo lo he logrado, las personas que me ven también tienen la oportunidad de lograrlo. Es cuestión de quererlo, de estar dispuesto a pagar el precio del sacrificio y proceso. Crear un plan, una meta e ir tras ellos. Poder enseñar eso a mis niños que me ven todos los días, queriendo ser como papá u otra persona, lo tomo como gran honor y por eso doy el 100 por ciento de ser un mejor ser humano para motivar a los jóvenes”, reflexionó.

Reunión del “Team Rubio”

Para la “fiesta” del 9 de diciembre, Berríos dio un anticipo en las redes sociales sobre las estrellas que estarán en el campo junto a él. En un reto a Guerrero Jr, etiquetó a los integrantes del “Team Rubio” Francisco Lindor, Javier Báez, Edwin “Sugar” Díaz, Emmanuel Rivera, Alexis Díaz, Eddie Rosario y el dirigente Yadier Molina, como parte de su equipo.

Guerrero Jr., por su parte, tendría a su lado a las estrellas Gabriel Moreno, Santiago Espinal, Teoscar Hernández, Lourdes Gurriel Jr., Oneil Cruz, entre otros.

“Esa es la idea. Les hicimos la invitación. Entiendo que la mayoría tendrá la disponibilidad de ir. Siempre nos hemos mantenido unidos desde 2017. Nos mantenemos juntos en un chat y nos mantenemos en comunicación durante las temporadas. Cuando nos visitamos (en los juegos), nos vemos y compartimos. Es poder dar la oportunidad al público de poder interactuar de una manera más cerca de nosotros. Nos toca tener una responsabilidad de ser luz para los niños”, expresó.

Un guante dorado único

Esta semana, Berríos fue anunciado como el lanzador de la Liga Americana merecedor del Guante de Oro. El galardón lo convirtió en el primer pitcher puertorriqueño en ser honrado con el trofeo, además del jugador boricua número 20 en la historia de las Mayores en apuntarse al menos uno.

“Es un honor. Personalmente, estoy contento y orgulloso porque me apasiona el béisbol, me apasiona mi trabajo. Ser buen lanzador, pero tener el privilegio de ser Guante de Oro es un orgullo porque realmente le doy mucho valor a la defensa. Crecí jugando posición. La manera en que me sigo divirtiendo es cogiendo roletas en las prácticas con los muchachos. Me sigue apasionando”, dijo.

Berríos finalizó la campaña de 2023 con marca de 11-12, pero efectividad de 3.65 con 185 ponches. Además, tuvo 43 oportunidades defensivas, hizo 26 asistencias y solamente dos errores para un porcentaje defensivo de .953.

Fue la tercera nominación de Berríos para el premio, y a final resultó la vencida para él.

“Siempre tuve en la mente ser buen “fildeador”. Poder ser reconocido con ese premio es un privilegio. Como le dije a mi familia, si no me lo gané antes no fue por malo. Todo es por la analítica y estadísticas, y otros anteriormente fueron más merecedores que yo”, indicó.

En el pasado el mal sabor de los playoffs

Berríos terminó la campaña 2023 de manera agridulce debido a su salida prematura en el segundo juego de la serie de comodines entre Toronto y Minnesota.

Berríos inició el partido de “muerte súbita” de los Blue Jays. Ponchó a cinco sin permitir carreras en las primeras tres entradas contra los Twins. En el inicio del cuarto episodio, dio una base por bolas para luego ser removido por el dirigente John Schneider con apenas 47 lanzamientos registrados.

El zurdo Yusei Kikuchi entró como relevista y Minnesota lo recibió con par de carreras impulsadas, suficientes para eliminar a los Blue Jays de la postemporada en una barrida de dos juegos.

Tras la eliminación, Berríos no se vio muy contento con la decisión, al hablar con los medios. Fue una estrategia criticada tanto por la prensa como por los aficionados de los Blue Jays.

A más de un mes del acontecimiento, Berríos aseguró que no hay malos entendidos con la gerencia de los Blue Jays luego de charlar en medio de la temporada muerta sobre lo ocurrido.

“Fue frustrante pero ya ha pasado un mes. Pasé la página. Ya como al cuarto día de lo que pasó logré calmarme, y reconocí y acepté la situación. Hablé con el mánager y el gerente, y ya arreglamos. Somos seres humanos adultos y maduros. Pudimos comunicarnos. Ellos me dieron sus razones. Yo di las mías, cómo me sentía sobre eso. Ya cerramos esa página y nos estamos preparando para la temporada 2024″, declaró.

Berríos irá a su novena temporada en las Mayores. El dos veces Jugador Todos-Estrellas acumula marca de por vida de 83-66 con efectividad de 4.15 y 1,190 ponches.