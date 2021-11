José Berríos solo estuvo dos meses con el uniforme de los Blue Jays de Toronto antes de acordar una extensión de contrato de siete años y $131 millones con la organización.

Dijo que fue tiempo suficiente para convencerse de que deseaba tener una larga estadía en esta organización y ciudad.

Por tal razón, el lanzador bayamonés decidió estampar su firma con los Blue Jays en pasados días y convertirse en una figura relevante en la rotación del equipo en las próximas siete temporadas.

Hoy, Berríos fue presentado en una conferencia en el Rogers Centre, hogar de los Blue Jays.

“Estoy entusiasmado con esta nueva oportunidad. Quiero darle las gracias a Dios por las habilidades que me dio para jugar este deporte. Sin Él no podía estar aquí. Y también darle las gracias a mi esposa y tres hijos que han sido una gran parte de mi carrera”, fueron las primeras palabras del serpentinero derecho.

Berríos, de 27 años, fue canjeado a los Blue Jays desde Minnesota el 30 de julio, antes de la fecha límite para cambios de jugadores. Con Toronto tuvo 12 aperturas con marca de 5-4 y con efectividad de 3.58. Ponchó a 78 en 70.1 entradas. Y ayudó al equipo a mantenerse en contienda por el pase a los playoffs hasta el último día de la fase regular, cuando vieron a Boston y a los Yankees agenciarse de los dos comodines de la Liga Americana.

Berríos no iba a ser elegible a la agencia libre hasta la conclusión de la próxima temporada. Dijo que a su llegada a Toronto se sintió cómodo en la manera que lo trataron dentro y fuera del terreno, y entendió que era el lugar indicado para establecerse con su familia por varios años.

“Todos los jugadores aspiran con la agencia libre. Pero cuando vine en la pasada temporada y vi en la manera que me trataron, me hizo cambiar el pensamiento. Fue una gran oportunidad y estoy contento con la decisión tomada. Me siento cómodo aquí y seguro que estaré en una buena posición en los próximos siete años... Solo estuve dos meses jugando, pero me siento como en casa”, dijo Berríos, quien estuvo acompañado de su familia.

Con este acuerdo, Berríos presenta el mejor acuerdo para un lanzador boricua en la historia de las Mayores. También es el segundo contrato más lucrativo para un puertorriqueño, detrás de los $341 millones de Francisco Lindor con los Mets de Nueva York.

“Nunca pensé que iba a jugar con Toronto. Cuando me dieron la oportunidad de venir aquí a este gran equipo, mi mente cambió. Dios me puso en una situación de hacer algo especial”, agregó.

Berríos continuará jugando bajo la tutela de su compatriota Charlie Montoyo y junto a un grupo talentoso de peloteros, que incluye a figuras como George Springer, Vladimir Guerrero, hijo, Bo Bichette, Teoscar Hernández y Lourdes Gurriel, entre otros.

El boricua entiende que este grupo tiene el potencial de “hacer cosas grandes para la ciudad”.

Mientras, el gerente de los Blue Jays, Ross Atkins, resaltó que Berríos “tiene una de las mejores reputaciones en el béisbol. Él representa los valores de la organización y de la ciudad, y eso es poderoso para esta organización”.