Gurabo - Los lanzadores puertorriqueños José Berríos y Edwin “Sugar” Díaz continúan sus entrenamientos de cara a la temporada 2022 como si tuvieran que reportarse la semana que viene a los campos primaverales de sus respectivos equipos, pese a que todavía no se ha levantado el paro laboral de las Grandes Ligas.

El sábado, mientras que ambos boricuas se enfrentaban como dirigentes de novenas juveniles en el Torneo Interligas Área Criolla en el Estadio Evaristo Roldán, los abogados del sindicato retomaron las negociaciones en las oficinas de las Mayores, cuando los pitchers y catchers tienen que reportarse el miércoles.

Fue la quinta sesión para negociar sobre asuntos económicos desde que inició el noveno paro patronal el pasado 2 de diciembre, después de que llegó a su fin el contrato laboral colectivo de cinco años. La reunión apenas duró una hora, con los jugadores aún insatisfechos con las propuestas de la liga.

“De la forma que me he preparado estoy listo para reportarme el 16 (de febrero). No sabemos si habrá béisbol o no pero mi preparación ha sido como si comenzara ese día”, dijo Berríos en un aparte con El Nuevo Día.

Berríos firmó antes del disloque una extensión de siete años y $131 millones con los Blue Jays de Toronto, quienes adquirieron al bayamonés vía cambio desde los Twins de Minnesota el pasado verano.

“Realmente, sigo haciendo el plan de entrenamiento delineado. (Si se atrasa) le bajo las cargas en el gimnasio pero la manera que suelto y lanzo en el bullpen es la misma”, agregó.

Para Díaz, taponero de los Mets de Nueva York, su preparación tampoco se ha visto alterada del todo.

“Me preparo igual que siempre hasta que me digan el día que me reporto. Si me tengo que ir el miércoles, o después, estoy preparándome 100 por ciento para la temporada. Estoy haciendo más o menos lo mismo de siempre. Como llevo varios años en la liga, me dejan hacer mi plan de trabajo. Lo que iba a hacer los primeros días allá (si se atrasa) lo hago acá con el mismo ritmo”, compartió Díaz.

El naguabeño de 27 años, que va a su cuarta campaña con los Mets, ha estado al tanto de las negociaciones del sindicato a través del siore y compañero de equipo Francisco Lindor, quien es delegado.

Edwin "Sugar" Díaz, taponero de los Mets de Nueva York. (David Villafane/Staff)

“Siempre he estado en contacto con Lindor, quien está en el comité de la Asociación. Él me notifica todo ya que estoy acá y las reuniones las hacen en Estados Unidos. Siempre me mantiene al tanto y estamos luchando por nuestros derechos. Él dice que van (MLB) a hacer una propuesta diferente así que vamos a ver qué sucede”, expresó Díaz.

En cambio, Berríos se ha mantenido alejado de los sucesos entre ambas partes, que han tenido poco progreso en los últimos dos meses.

“Te soy sincero, no me he expresado aún. Pero, mi pensar es que queremos jugar. Queremos hacer lo que nos gusta y apasiona. Sé que hay unos temas que no han podido llegar a unos acuerdos pero, de mi parte es querer jugar. Si no jugamos, nada corre como queremos que corra”, comentó Berríos.

Dan bienvenida al bateador designado universal

El pasado jueves, el comisionado de Grandes ligas Rob Manfred anunció que los dueños de equipos aprobaron la implementación del bateador designado universal para el 2022, lo que dejará a los lanzadores de la Liga Nacional sin consumir turnos al bate. Esta era una de las peticiones de la Asociación de Jugadores.

Berríos, que ha jugado toda su carrera en la Liga Americana, recibió con beneplácito la noticia.

José Berríos durante su labor como dirigente de su novena en el torneo contra Edwin "Sugar" Díaz. (David Villafane/Staff)

“Le doy gracias a Dios. Eso es un favor para mí, no tener que pararme a enfrentar lanzadores que tienen 90 millas en los brazos. Estoy 100 por ciento de acuerdo”, indicó el derecho.

En seis temporadas, Berríos tuvo 17 apariciones en el plato en partidos interligas y tuvo promedio de .118 con dos hits, más 10 ponches.

“Realmente, cuando jugamos en la Nacional, nos limita a tirar más entradas porque si en el quinto o sexto inning llegaba un turno clave, pues nos sacaban. Así que lo veo positivo”, añadió Berríos.

En cuando a Díaz, solo se paró a batear dos veces entre 2016 y 2017 cuando militaba con los Mariners de Seattle en la Liga Americana.

“Cogí dos turnos hace años. No hice nada, así que el bateador designado (universal) es bueno. Los pitchers ahora se enfocan en lanzar. En mi equipo, al menos, a (Jacob) deGrom le gusta batear. Hay algunos (lanzadores) que le gusta (batear), pero lo del DH es muy bueno. Le da oportunidad a otros jugadores a tener más derecho de trabajo en la Liga Nacional también”, indicó.

El bateador designado, que tuvo su debut en 1973 en la Liga Americana, estuvo de forma universal provisionalmente en 2020 durante la temporada abreviada de 60 juegos por el impacto de la pandemia del COVID-19.