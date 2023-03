MIAMI, Florida – Mientras José De León estaba más pendiente de sus ponches que cualquier otra cosa, y nadie la habló en el camerino boricua al regresar de la loma, supo que algo inusual estaba sucediendo. Entonces, observó a lo lejos la pizarra y cayó en cuenta: iba camino a un juego perfecto.

El lanzador isabelino retiró a los primeros 17 bateadores que enfrentó, abanicando eventualmente a 10 sin hit ni carreras, antes de ser removido por el mánager de Puerto Rico, Yadier Molina, en 5.2 innings, para liderar al ‘Team Rubio’ a un histórico triunfo sobre Israel por nocaut de 10-0 en ocho episodios.

“Los jugadores no me decían ni una sola palabra… Ahí fue que me di cuenta”, dijo De León con una sonrisa.

Tras ser retirado y recibir una ovación de la fanaticada allí presente en el loanDepot park, de Miami, sede del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2023 (WBC), el relevista Yacksel Ríos se encargó de ponchar a otro bateador más, al igual que Edwin ‘Sugar’ Díaz, dejando la bandeja servida para que Duane Underwood tampoco permitiera hit.

Entonces, llegó el momento: Kike Hernández conectó un sencillo impulsor que trajo al plato a Martín ‘Machete’ Maldonado, para ponerle fin al duelo. Historia.

“Tener un momento como este luego de todos los obstáculos que he atravesado en mi carrera, frente a mi familia en las gradas, frente a la gente de Puerto Rico y usando esta camiseta, lo hace 100 veces más especial. Todavía no me lo creo. Estoy viviendo un sueño súper especial”, agregó.

Molina le dio la bola a De León que, a su vez, hizo que Maldonado, Ríos, Díaz y Underwood la firmaran para llevársela a su casa como recuerdo.

“Cuando jugué en 2017 para Puerto Rico, ese fue el momento más grande de mi carrera. Solo una cosa podía superarlo... Volver para este torneo. Estoy sumamente contento y agradecido. No vi esto venir”, sostuvo el lanzador de 30 años.

Los cuatro lanzadores boricuas solo hicieron 88 pitcheos: De León 64 (42 strikes); Yacksel 4 (3 strikes); Díaz 10 (7 strikes); y Duane 10 (6 strikes). El isabelino elogió el trabajo de sus receptores.

“Pienso que tener a Martín, Christian Vázquez y Molina como dirigente, te facilita tu trabajo. En ningún momento le dije que no a Machete. Hay que tener fe en su cátcher”, añadió.

“Esto se lo dedico a los que nunca perdieron la fe en mí. Es un momento súper grande. Le dedico esto a ellos. Yo soñaba con un momento como este. Estoy para quedarme y quiero demostrarle al mundo que queda José De León para rato. Este es el momento número uno de mi vida”.

Reaccionan Maldonado y Molina

Maldonado, por su parte, admitió que, pese haber ganado una Serie Mundial en MLB, noches como la del lunes son incomparables.

“Este es mi tercer no-hitter, primer juego perfecto. Qué mejor para Puerto Rico. Es lo mejor que uno puede hacer. Tener la oportunidad de estar detrás del plato y Yadier (Molina) sea el dirigente, para mí un honor. Cada vez que tienes el nombre de Puerto Rico en el pecho… He ganado Serie Mundial y esto ha sido uno de mis mejores momentos”, destacó.

Molina, en tanto, no ocultó su felicidad por el momento vivido por De León, no sin antes elogiar la labor de Machete Maldonado.

“Sé que es un momento especial para De León por todo lo que ha pasado en su carrera. Es un buen souveneir que se lleva la pelota. Bien contento con su actuación. Ha trabajado mucho para estar aquí”, dijo.

“Sobre Machete, siempre nos comunicamos. Le doy el crédito a Martín. Muy contento con él. Me siento muy contento por los muchachos. Al igual que José, ha trabajado duro. Es impresionante para él. Estoy contento, esto es una bendición de Dios”, matizó.

Puerto Rico, que puso su marca a 2-1, descansa el martes y se jugará su pase a la siguiente fase el miércoles en el clásico caribeño ante República Dominicana.

“Será el juego más importante para nosotros del torneo”, apuntó.