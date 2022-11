Una nueva temporada de béisbol invernal, una nueva oportunidad para los peloteros locales de llamar la atención de las organizaciones de Grandes Ligas en la búsqueda de un contrato que les permita regresar al mejor béisbol del mundo.

En los Criollos de Caguas, el lanzador José de León está claro que esa es su meta en su retorno a la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc), además de una misión extra: volver a vestir la camiseta de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de marzo 2023.

“Quiero demostrarles a los equipos (de MLB) que yo puedo ser abridor. Es lo que quiero hacer”, dijo De León, de 30 años, a El Nuevo Día, luego de lanzar tres entradas y propinar seis ponches en la jornada inaugural de la “Yegüita” contra los Indios de Mayagüez en el Estadio Yldefonso Solá Morales.

“También, es una plataforma para que me vean los directivos del Clásico... es otra de las razones por las que quiero abrir. Ver qué pasa”, agregó.

El derecho, quien es agente libre, ya tuvo contacto con la Federación de Béisbol de Puerto Rico sobre la posibilidad de ser parte de la novena boricua. De León fue parte del seleccionado que quedó subcampeón en 2017. Tuvo una apertura contra Venezuela en la segunda ronda, llevándose la victoria (13-2) tras lanzar dos entradas y un tercio en blanco.

“Ha sido la experiencia más bonita que he tenido en el béisbol. Digo relajando que la única forma de superar eso, es volver. Así que estoy trabajando para eso porque es un sueño. Hace unas semanas me llamó Joey Solá (gerente general) que estaba en la lista preliminar de los 50... que van a evaluarme en la temporada y que sería un honor tenerme”, indicó.

De León estuvo activo en la segunda ronda del pasado Clásico Mundial de Béisbol en 2017.

De León, quien se sometió a una operación de Tommy John en su brazo en 2018, estuvo este año con los Blue Jays de Toronto. Tuvo una lesión en el hombro derecho en los campos primaverales y apenas lanzó en las Menores en la parte final de la temporada.

En las Menores, el isabelino tiró en 11 partidos para efectividad de 4.05 en 13.1 entradas con 20 abanicados. Aunque no pisó una loma del Circo Grande en 2022, le sacó el mayor provecho a los entrenadores de los Blue Jays para sanar su hombro.

“En los últimos dos años he batallado con lesiones en el hombro. Gracias a Dios, no me tuvieron que operar. Con “rehab”, poco a poco el brazo cayó en forma. Las operaciones en los hombros uno trata de evitarlas lo mayor posible porque es poco probable que uno regrese de esas cirugías”, expresó.

“Yo tengo una rotura en el labrum de años. He podido lanzar así durante toda mi carrera. Lo que tengo que hacer en mantener los músculos alrededor bien fuertes para que se estabilice. Parece que en los últimos años no estaba tan fuerte. Se movía un poco el hueso cuando tiraba y eso causaba la molestia. Gracias a Dios, los trainers de Toronto fueron bien agresivos con la recuperación. Superagradecido con ellos porque en cualquier momento me podían dejar libre y ellos siguieron ahí”, explicó.

Saludable, De León quiere replicar el desempeño que tuvo en 2020-21 con los Criollos (2-1 en cuatro juegos y efectividad de 3.18 con 31 ponches), demostración que le consiguió un espacio en la rotación de los Reds de Cincinnati, donde apenas completó 18.1 entradas con ERA de 8.35 antes de ser bajado.

“Después de esa temporada, fue que comencé en la rotación y me ayudó muchísimo”, recalcó.

Selección de los Dodgers de Los Ángeles en la ronda número 24 del sorteo de MLB de 2013, De Léon debutó con dicha novena en 2016. También, suma experiencia con los Rays de Tampa Bay.