Fue una noche sumamente especial para el lanzador derecho José de León. Muchos factores incidieron para que el puertorriqueño se llevara el lunes uno de los mejores recuerdos de su carrera como pelotero.

En su primera apertura en las Mayores desde el 2016, el isabelino logró lanzar de forma efectiva en la victoria de los Reds de Cincinnati ante los Pirates de Pittsburgh y aunque no estuvo envuelto en la decisión, dejó una grata impresión a todos los que asistieron al Great American Ball Park.

De León completó cinco entradas en las que permitió tres hits (dos jonrones), dos carreras, otorgó dos boletos y ponchó a nueve bateadores. Realizó 81 lanzamientos y la fanaticada le rindió una ovación cuando terminó su faena.

Y entre los casi 10,000 espectadores estuvo su familia, la que disfrutó de su demostración que, además, incluyó un imparables remolcador de la primera vuelta de los Reds en la segunda entrada. Fue el primero de su carrera en las Mayores.

“Significó muchísimo. Todo lo que hago es por ellos. Siempre he dicho que nosotros representamos el nombre que está al frente de la camiseta, pero nosotros jugamos por el nombre que llevamos en la espalda. Por eso significó mucho para mí tenerlos aquí”, dijo De León en una entrevista con el comentarista Jim Day tras el partido.

“Ser testigos de mi primera salida pienso que deben estar muy orgullosos”.

De León no tuvo el mejor comienzo de partido ante los Pirates. Fue recibido en la primera entrada por dos jonrones, pero logró hacer sus ajustes para reencontrarse en el resto del camino.

Luego de ponchar al primer bateador que enfrentó, De León permitió un enorme jonrón de Phillip Evans que recorrió una distancia de 445 pies. Un out más tarde cedió otro a Chris Moran

De León recordó que el primero de los cuadrangulares fue a un cambio de velocidad y el segundo batazo fue a un slider.

“Dos jonrones solitarios no me iban a matar. Yo sabía que de la forma que la ofensiva de nosotros está funcionando. Si yo me mantenía lanzando ceros allá afuera, íbamos a tener chance y así lo hicimos”.

“Fui con una mentalidad diferente en el segundo inning y más agresivo. Lo tomé personal”, confesó el boricua a MLB.com.

De León, quien fue incluido en la rotación para el inicio de la temporada debido a un par de bajas importantes, fue dominante por los próximos episodios.

Su recta estuvo entre las 96-97 millas y el sinker rondó las 94, además de exhibir un gran control.

En la cuarta entrada retiró en orden a la oposición con solo cinco lanzamientos. Pero fue el momento en que comenzó a reflejar cansancio.

“Traté de calmarme. Estuve tomándome mi tiempo entre pitcheos, respirando hondo. Creo que eso me ayudó cuando comencé a sentirme un poco cansado en esta entrada”.

“ Esta fue una noche para recordar. Fue realmente emocionante. Sé que mi familia estaba más contenta por haber pegado el hit que por mi actuación en el montículo ” José de León / lanzador de los Reds de Cincinnati

Pero el otro momento sublime fue en la segunda entrada cuando con dos fuera, bateó un sencillo impulsador a la banda derecha lo que enloqueció a los fanáticos en especial a sus familiares.

El batazo fue a un slider del derecho J.T. Brubaker, quien irónicamente también le bateó un imparable a De León, el primero de su carrera.

“Esta fue una noche para recordar”, prosiguió. “Fue realmente emocionante. Sé que mi familia estaba más contenta por haber pegado el hit que por mi actuación en el montículo”, señaló riendo.

Reclamado en la ronda 24 por los Dodgers de Los Ángeles en el sorteo del 2013, el veloz lanzador de 28 años, había lanzador apenas 12.2 entradas desde el 2017 debido a problemas recurrentes de lesiones.