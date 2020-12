José de León se sentía el martes en la noche en total control de la situación ante la poderosa alineación de los Indios de Mayagüez.

Su repertorio, encabezado por un recta pesada, estaba haciendo estragos en los bates mayagüezanos. Simplemente, el lanzador de los Criollos de Caguas estaba en una de las mejores noche de su carrera como profesional.

“Definitivamente ha sido el mejor juego que he lanzado en Puerto Rico. Yo no sé desde cuando yo no ponchaba en doble dígito”, dijo De León a El Nuevo Día un día después de lograr su primer triunfo en el béisbol invernal desde la temporada del 2014-2015.

“Creo que no había ponchado tantos bateadores desde mi debut con los Dodgers en el 2016, que ponché a nueve en seis entradas”.

De León, quien en su momento fue catalogado como uno de los brazos puertorriqueños más prometedores del béisbol, tuvo una colosal salida el martes ante los Indios en un choque de equipos invictos.

El isabelino de 28 años ponchó a doce bateadores en apenas cinco entradas, en las que apenas concedió un boleto gratis. Finalmente los Criollos cargaron con un triunfo 5-2.

“Todo estuvo trabajando (martes). Lo más importante fue la localización de mi recta, que era algo que quería mejorar de mi juego anterior porque en el otro juego estaba tirando así duro, pero la recta no la estaba poniendo donde yo quería. No la estaba comandando bien y tuve que recurrir demasiado a mi pitcheo secundario y así es un poquito más trabajoso”, agregó el lanzador que pertenece a los Reds de Cincinnati en las Grandes Ligas.

“Pero ayer la recta estaba trabajando bien y cuando la recta está bien el pitcheo secundario se convierte en aún mejor. No lo tienes que usar más tiempo. Lo puedes guardar para situaciones. Eso fue lo que hice”.

Fue un partido donde el pitcheo abridor estuvo en un alto nivel. Por ejemplo, de los primeros nueve outs que propinó De León, ocho de ellos fueron en ponchetes.

Por su parte, Eric Stout, quien ponchó a diez en 3.2 de entradas, abanicó a ocho bateadores de Caguas en tres episodios. En total, los lanzadores de ambas novenas propinaron un total de 32 ponchetes en el choque.

“Ese es un lineup de respeto. Del uno al nueve son peloteros de calidad. Yo ví que estaban teniendo un poco de problemas con la recta temprano y seguí usándola hasta que vi que estaban haciendo buenos swings y ahí empecé a usar los breaking balls (pitcheo rompientes)”, admitió De León.

“Estaba el slider duro; el cambio estaba bueno. Tiré un par de curvas más lentas. De verdad que lo usé todo pero mayormente la recta que fue lo que fui a trabajar en ese juego particular”.

De León indicó que aunque sentía suficiente oxigeno en su tanque para continuar lanzando, ya había sobrepasado los noventa pitcheos, cantidad suficiente para un lanzador en su segunda salida de la temporada.

“Me sentía bien de aire, pero llevaba sobre 90 pitcheos y no podía salir. La desventaja de tener muchos ponches es que uno hace un montón de pitcheos. Si te pones a ver sobre 90 pitcheos en cinco entradas no es ideal”.

“Yo soy un pitcher así que siempre he ponchado mucho. He escuchado a gente que me dice que trate de pitchear para contacto, pero eso es como pedir a Shaquille O’Neal que meta el triple. Ese no es mi juego, no es mi manera de pitchear”, bromeó el lanzador que fue reclamado por los Dodgers de Los Ángeles en la ronda 24 del sorteo del 2013.

A De León le restan un par de salidas adicionales antes de avanzar al siguiente paso que son los playoffs.

Por otro lado, De León aseguró que los problemas en su brazo de lanzar son cosas del pasado y que concentra en poder recuperar el terreno perdido en las Mayores.

El veloz tirador derecho vio detenido su progreso en el béisbol luego de ser sometido en el 2018 a una cirugía Tommy John mientras pertenecía a los Rays de Tampa Bay y por la que perdió casi dos años.

“Mi brazo para mí ya no es un issue. Ahora en lo que me estoy enfocando es en los pitcheos, en ese tercer pitcheo que es el que me va a llevar a ese próximo nivel. Del lado de la salud estoy gracias a Dios súper bien”.