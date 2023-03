El Equipo Nacional de Puerto Rico para el Clásico Mundial de Béisbol sufrió una nueva baja el miércoles con la salida del jugador de cuadro José Miranda.

El anuncio fue hecho por el dirigente de los Twins Rocco Baldelli en medio de los campos primaverales de Grandes Ligas en Fort Myers, Florida. El mánager indicó que el boricua tiene una inflamación en el hombro.

“No tenemos preocupaciones mayores o preocupaciones a largo plazo. Creemos que estará bien, pero necesita algo de tiempo”, dijo Badelli a los medios estadounidenses.

“Todavía tenemos muchas esperanzas de que esté listo para el día inaugural, pero no está tirando en este momento”, agregó.

Es el segundo puertorriqueño de la organización de los Twins que no asistirá al Clásico. El campocorto estelar Carlos Correa tampoco participará debido a que su esposa, Daniella Rodríguez, dará a luz al segundo bebé del matrimonio durante la segunda semana de marzo, en medio de la primera ronda del torneo.

PUBLICIDAD

Miranda, de 24 años, debutó el año pasado en las Mayores con los Twins. Registró promedio de .268 con 15 cuadrangulares y 66 carreras remolcadas.

“Son cosas que pasan, que no se pueden controlar. La decisión fue de la organización Minnesota Twins, luego de reunirme con ellos. Me recomendaron quedarme en los campos de entrenamiento para el proceso de rehabilitación y así estar listo para el ‘opening day’. Me entristece porque pienso en la familia y los fanáticos que querían verme. Ese es un sueño mío”, expresó en declaraciones escritas Miranda a través de las redes sociales de la Federación de Béisbol de Puerto Rico.

Neftalí Soto y el receptor Christian Vázquez son opciones del “Team Rubio” para cubrir la inicial por Puerto Rico. Los boricuas debutan el 11 de marzo en el LoanDepot de Miami, Florida, contra Nicaragua. Otra alternativa podría ser Kennys Vargas, que hace poco firmó un contrato de liga menor con los Reds de Cincinnati, y es un bateador de fuerza que tiene experiencia en Grandes Ligas.

El gerente general del equipo de Puerto Rico, Joey Solá, también ofreció declaraciones escritas en la cuenta oficial de Twitter de la federación.

“El jugador José Miranda me comunicó que durante su preparación en los campos de entrenamiento sufrió una molestia en su hombro derecho, lo que le imposibilita jugar en el World Baseball Classic. Intentamos con múltiples opciones, incluyendo que fuese únicamente bateador designado, pero la organización Minnesota Twins entendió que lo más prudente para su recuperación y rehabilitación era continuar en los campos de entrenamiento. Se están evaluando varias alternativas para sustituir a José Miranda y próximamente haremos el anuncio correspondiente”, fueron las declaraciones de Solá.