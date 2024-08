Josué Espada asegura que la recuperación de Justin Verlander va viento en popa: “Todo fue positivo”

“Completé todas las casillas que necesité para hoy. Fui capaz de lanzar de todo, pero la ejecución no fue tan buena como me gustaría. Trato de no ser tan quisquilloso. La salud es primero y lo más importante, lo difícil de reaparecer con aperturas de rehabilitación es que no tienes las suficientes salidas para ajustar debidamente todas tus mecánicas como lo haces durante la pretemporada. Tienes que ser un poco crítico con la ejecución e intentar hacerlo mejor en la siguiente”, agregó