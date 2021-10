Fue un proceso largo y difícil en donde las lesiones tuvieron un tremendo impacto negativo en su desarrollo como relevista, pero al final del camino el zurdo puertorriqueño Jovani Morán pudo ver cumplido su sueño de debutar en las Grandes Ligas.

Morán, de 24 años y con una trayectoria de siete años en las Menores, hizo su debut el pasado 7 de septiembre con los Twins de Minnesota.

“Fue un proceso largo y dificil. Fueron casi siete años. Se pasó frustraciones y lesiones. Con los números que había puesto tenía la esperanza de que iba a llegar a Grandes Ligas”, admitió hace unos días Morán en conversación vía telefónica con El Nuevo Día desde Minnesota.

Natural de Sabana Grande, Morán fue reclamado por los Twins en la séptima ronda del sorteo de novatos de 2015.

Desde entonces tuvo una productiva carrera en liga menor acumulando marca de 18-10 con 2.64 de efectividad. Acumuló 333 ponches en 255 entradas.

Pero en el 2016 fue operado en el codo izquierdo debido a un sobrehueso y luego en el 2019 perdió tiempo significativo de juego debido a una inflamación en el hombro.

A esto se unió la inactividad en las Menores en la temporada de 2020 a causa de la pandemia por el COVID-19.

“El 2019 era el año que tenía en mi mente que iba a comenzar en las Grandes Ligas. Iba a comenzar en Doble A. Tenía las esperanzas que me iba a ir superbién, pero vinieron las lesiones y mis número ese año no estuvieron muy buenos”, admitió.

“En el 2016 me operaron del codo porque tenía un sobrehueso. En el 2019 tuve una inflamación en el hombro. Todo eso me retrasó, pero ya estoy aquí y ahora es que esto se pone bueno”, agregó riendo.

De buen control y especialista en relevo largo, Morán tuvo su primer desempeño el 12 de este mes. Lanzó 1.1 entradas en las que no permitió carreras ante los Royals de Kansas City, pero le pegaron par de hits.

Tres días más tarde relevó ante los Indians de Cleveland y fue castigado con cuatro hits y cuatro anotaciones en 1.2 de entradas. El 18 trabajó ante los Blue Jays de Toronto y concedió dos vueltas en 1.1 y otorgó cuatro boletos.

Tuvo otra intervención el 25 ante los mismo Blue Jays y lanzó de forma efectiva durante dos entradas en las que no permitió carreras y ponchó a cuatro. Y la última aparición fue el pasado viernes al lanzar 1.2 entradas y permitir una carrera ante Kansas City.

Morán completó ocho entradas y concedió siete carreras con efectividad de 7.88. También ponchó a 10 y regaló siete boletos gratis.

“Los bateadores de Grandes Ligas no perdonan. Siempre lo pensé. Es el mismo béisbol, pero obviamente son mejores bateadores”, abundó.

“Tenía que hacer mi trabajo, lo que siempre hice en liga menor. A la vez que llegas aquí, ves que es diferente, los estadios y la fanaticada, pero ya me estoy acoplando. El equipo me ha tratado bien y los muchachos aquí me han ayudado”.

Morán indicó que siempre recordará ese momento en que le notificaron que tenía que reportarse a las Mayores, mientras estaba jugando con la novena St. Paul, filial Triple A de los Twins.

“Fue una gran emoción cuando me subieron. Rápido llamé a mi familia y todos estuvieron bien emocionados. Me llamaron a las 12 de la noche”, recordó.

“Estaba como en shock. Todavía no captaba lo que había pasado. Después me senté con Miranda (José) y recapacité en el hecho de que me habían subido a las Grandes Ligas que era mi sueño. Por poco empiezo a llorar”.

Minnesota no ha otorgado permiso para que lance en Caguas

Por último, Morán, quien pertenece a los campeones Criollos de Caguas en el béisbol invernal, indicó que desconoce si la organización le otorgará permiso para lanzar en el próximo torneo.

“Nunca se me ha dado la oportunidad de jugar invernal. Hay que seguir tratando de convencer a la organización. He preguntado. No me han dicho un no rotundo, pero no les gusta la idea. Ya tengo como relevista como 75 innings. Soy uno de los que más entrada tiene. Así que como que no les gusta la idea”, dijo.

“Ellos no han decidido oficialmente. Me gustaría lanzar, claro. Y más con Caguas. Yo sé que este año la liga va a estar buena. Habrá mucha competencia y talento”, concluyó.