Camuy.- Juan “Igor” González sólo lamentó una cosa en su primera visita a Texas en casi dos décadas: no tirar un strike en el lanzamiento de honor previo al encuentro de los Rangers ante los Mariners de Seattle.

A una semana de ser homenajeado por la novena en la cual se convirtió en una estrella de Grandes Ligas, el extolerero puertorriqueño compartió los sentimientos que vivió durante su aparición en el Globe Life Field el pasado 22 de septiembre.

Fue la primera vez en 19 años que González, de 53 años, pisó el terreno de los Rangers. La última aparición pública fue en 2004 cuando militaba con los Royals de Kansas City.

“Lo único que me frustró fue ese lanzamiento. No llegué (al plato)”, compartió González sobre el tiro que picó antes de llegar al plato luego de ser ovacionado por los fanáticos presentes al treparse en la loma.

“Fue un honor para mí regresar luego de tantos años. A la gente no se le olvida. Fue una ovación de pie. De pie todo el mundo. Más que un privilegio para mí. Mis respetos. De las raíces de donde salí hasta donde el Señor me permitió llegar. Y no solamente llegar. Dejar huella. Agradecido con la organización de Texas y a todos los que estuvieron conmigo desde mis inicios hasta el Circo Grande”, agregó.

González, uno de los mejores toleteros del béisbol de la década de 1990, continúa como líder de la historia de los Rangers en jonrones (372), carreras impulsadas (1,180) y extrabases (713).

Jugó para Texas de 1989 a 1999, agenciándose dos premios de Jugador Más Valioso de la Liga Americana, más tres títulos de la División Oeste del circuito.

El bateador designado y jardinero regresó al club de 2002 a 2003.

En 2015, los Rangers exaltaron a González al Salón de la Fama del equipo, ceremonia a la que González no pudo asistir. La chaqueta de inmortal lo esperó hasta el pasado 22 de septiembre.

“La chaqueta era doble XX. Ya yo he crecido un poco más hacia los lados”, bromeó.

“Que esto le sirva de motivación e inspiración a la nueva generación que está jugando en el béisbol. Lo que uno le dedique al juego, es lo que uno le va a sacar al juego. No solamente el dinero. Todo el mundo piensa en el dinero. Fui tan bendecido que conocí a tanta y tanta gente en el juego, hice tantas amistades buenas, que doy gracias. A Puerto Rico, que siempre me apoyó. Fui uno de los mimados de este país cuando jugué. Uno se gana eso porque la humildad siempre prevalece. Sé que soy como un tiburón. De frente diciendo las cosas. A mucha gente no le gusta, pero entiendo que a Dios le agrada eso”, añadió.

La visita a Texas de González también fue emotiva. Pudo visitar la tumba de su madre, Iris Vázquez-Salgado (Doña Lelé), fallecida en 2015 en Arlington a los 72 años. Al hablar del tema, sus ojos se aguaron.

“Me viví un momento grandioso. Estaba mi familia. Mi esposa, mi hermana, sobrino, hijo mayor. Después fui, lamentablemente, a la tumba de mi mamá que está allá a darle las gracias por la madre que fue. Fue de la mano conmigo. Agradecido. Se me fue temprano. Vivir del recuerdo que me queda”, declaró.

González busca su tercer campeonato como dirigente del Béisbol Superior Doble A con los Toritos de Cayey. Sería el tercero en línea luego de coronarse con Humacao en 2021 y en 2022 con Cayey. Los Toritos enfrentaban el domingo al Camuy Arenas en el séptimo partido de la serie final.