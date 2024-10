Kike Hernández continúa caliente en octubre: “No puedo evitarlo, pero me da confianza”

“Sabía que lo había dado bien a la pelota y pensé que iba a ser una jonrón. Vi a Nimmo intentar saltar. Y entré en pánico por medio segundo. No me importaba si la bola se quedaba dentro del parque, un jonrón es un jonrón”, declaró Hernández en conferencia de prensa luego del partido.

“He hablado mucho de esto. Visualizo mucho por la noche, la noche anterior a los juegos, y trato de ubicarme en cada posición, en cada situación que se me ocurra durante el juego. Me visualizo teniendo éxito una y otra vez contra todo su cuerpo de lanzadores y cosas así”, examinó.

“Pero también el hecho de que he tenido un historial bastante bueno en octubre. No puedo evitarlo, pero me da confianza. Y simplemente te hace creer que llevas tu juego a otro nivel. Intento ir partido a partido y me alegro de haber podido contribuir a la victoria de esta noche”, añadió.