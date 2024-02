Kike Hernández y Eddie Rosario siguen sin contratos a una semana del inicio de los campos primaverales de MLB

No obstante, de acuerdo a su agente Edwin Rodríguez Rodríguez, las expectativas son firmar antes de que inicien los entrenamientos para que así el jugador se pueda reportar a su nuevo equipo y no perder tiempo de preparación, de cara a la campaña que iniciará formalmente el 28 de marzo, aunque los Dodgers y los Padres arrancarán una semana antes con una serie de dos partidos en Corea.

Hernández no es el único puertorriqueño que continúa sin equipo en la agencia libre, pues el jardinero Eddie Rosario tampoco ha llegado a un acuerdo, luego de que Atlanta no ejerciera su opción por una temporada adicional.

Rodríguez aclaró que, aunque su representado no ha firmado a estas alturas ningún contrato, no ha habido ninguna premura ni preocupación en Kike durante el tiempo muerto ya que han mantenido comunicación con entre cuatro y seis equipos que están interesados en sus servicios.

“Cuando no tienes a nadie (ningún equipo interesado), ahí te están pillando porque no tienes a nadie”, dijo Rodríguez para explicar que en ese caso, sí afecta al jugador que el tiempo continúe pasando sin un acuerdo, pues a la postre debe firmar por mucho menos dinero al que aspira.

Rodríguez, naturalmente, no quiso precisar ni los equipos que se han mantenido en conversaciones ni a cuánto dinero está aspirando para un contrato de su cliente, pero sí dijo que el acuerdo que están buscando es de un solo año, ya que está consciente de que Hernández no tuvo el rendimiento esperado como para poder aspirar a un mejor pacto.

“Cuando aparecen equipos, los números empiezan a cambiar. Pues entonces llama el otro equipo y le dices ‘mira, no estoy hablando de esto, porque esta gente (otro club) me ofrecieron tanto’. Ahí, entonces, los pones a negociar”.

“Hemos hablado con cuatro a seis equipos. Lo que pasa es que hay uno que yo ni lo cuento porque me ofrecieron una cantidad y yo le dije que no entienden. Me dijeron tanto, y yo les dije, ¿están locos? Pero esos están ahí, esperando. Esperando a ver si se cae todo”, agregó.

“Yo estoy contando con cuatro equipos que están seriamente hablando de los números que a mí me interesan, que están en ese ‘range’. Dijimos que no queríamos nada multianual. Tiene que ser un año. Porque no sería lo que (cantidad) quisiéramos. Lo sabemos por los números, que no podíamos aspirar a lo que queremos. Y si tú firmas comoquiera multianual, te amarras. Tendrías que esperar que ese contrato termine. Pero vamos a decir que él sale y ‘mata’ el año (tiene temporada productiva), pues no puedes hacer nada. Los equipos que ofrecieron un acuerdo multianual les dijimos que aceptamos pero con la opción de salirnos al año. Y ellos dicen, ‘para eso te doy un solo año’”.