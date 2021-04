El comité ejecutivo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico tendrá ante su consideración la solicitud presentada por el Pedro Bellido, apoderado de los Sultanes de Mayagüez, para trasladar la franquicia a Hormigueros de cara a la venidera temporada del Béisbol Superior Doble A que comenzará el 13 de junio.

Bellido explicó que la ausencia de un compromiso económico por parte de la administración municipal provocó la petición para que se conceda el traslado a Hormigueros. De hecho, adelantó que un receso no será descartado en la eventualidad de que se deniegue la mudanza.

“Esto viene desde el año pasado cuando no contamos con el respaldo del alcalde (José Guillermo Rodríguez) por problemas fiscales que hay en Mayagüez. La realidad es que una franquicia de la Doble A no puede subsistir sin ese apoyo económico”, sostuvo Badillo.

Rincón también estuvo bajo consideración, pero al final, Hormigueros presentó una propuesta del agrado de Bellido.

“Debo aclarar que la decisión no tiene que ver con las situaciones actuales dentro de la alcaldía de Mayagüez”, dijo el apoderado de los Indios en referencia a la acusación federal contra varios excontratistas del Municipio de Mayagüez por supuestamente defraudar al ayuntamiento en $9 millones.

“Eso surge cuando el Departamento de Recreación de Deportes del municipio nos informa que no habrá dinero para apoyar al equipo. Está ante la consideración de la liga la petición de irnos para Hormigueros. Se presentó la carta donde se indica que se aprobó el uso del parque en condiciones y que cuento con el compromiso del alcalde (Pedro García) de ayudar al equipo”, sostuvo.

Los Sultanes comenzaron a ser partícipes del Béisbol Superior Doble A en el 2010. Siete años después, la franquicia ganó el campeonato.

“Tenemos 12 o 13 mayagüezanos que se identifican con el área oeste y les gusta representar a su pueblo, pero esto es béisbol y nos tenemos que ir a donde nos quieran”, afirmó Bellido. “Toda mi vida he estado involucrado en diversas facetas dentro del béisbol, pero al no tener el respaldo económico, no se puede sostener una franqucia. Los Sultanes siempre han sido competidores. Es un equipo contendor y seguirá siendo así”.

Bellido adelantó que el nombre del equipo no ha sido determinado. “Entiendo que en Hormigueros son los Libertadores o Peregrinos. Eso está por definirse”, dijo.

Una vez se formalice la mudanza, la franquicia deberá permanecer en Hormigueros por, al menos, cinco años, según el reglamento de la Federación.

“Queríamos quedarnos porque somos deportistas mayagüezanos, pero necesitamos el compromiso porque de lo contrario, no se puede subsistir”, concluyó.