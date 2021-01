En momentos en que los Indios de Mayagüez enfrentan una posible eliminación por confiscación en la postemporada de la liga invernal puertorriqueña debido al contagio de 11 de sus jugados a COVID-19, la gerencia del equipo hizo hoy, jueves, una retrospección de los hechos que ponen en riesgo su participación en esta importante etapa del torneo.

La novena mayagüezana, amplia favorita para pasar a la final para disputar el título nacional ante los Criollos de Caguas, podría quedar fuera sin completar su participación en la serie semifinal B ante los Atenienses de Manatí, dependiendo de las recomendaciones del Departamento de Salud una vez los jugadores del equipo sean sometidos este viernes a otra ronda de pruebas moleculares.

Los Indios dominan la serie 1-0. La misma fue detenida el 3 de enero por dos primeros casos sospechosos en el equipo, que luego fueron confirmados, antes de incrementar el número de contagios en pasados días.

Reiterando que el equipo ha cumplido con los protocolos de seguridad establecidos por Major League Baseball (MLB) y por la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, el propietario José Feliciano recalcó que acatará la determinación final del organismo beisbolero en torno al futuro de los Indios en los playoffs, a la vez que analizó las razones que provocaron los contagios en su novena.

El presidente de la liga, Juan Flores Galarza, anunció en pasados días que la acción de la postemporada se reanudará el domingo con o sin los Indios en el terreno de juego. Si tras los resultados de las pruebas, el Departamento de Salud entiende que los Indios no deben regresar a jugar, entonces los Atenienses empezarán a disputar el título ante Caguas.

“Estamos de acuerdo con las expresiones que hizo el presidente de la liga. El director de torneo (Carlos Berroa) y el presidente tomaron una determinación y los Indios están de acuerdo con esas expresiones”, dijo Feliciano a El Nuevo Día.

“Si los resultados de las pruebas de mañana (viernes) son adversas a los Indios de Mayagüez, nos vamos a retirar del torneo. Si hay una recomendación de que los Indios pueden continuar jugando basado en los resultados, pues los Indios van a seguir jugando. Esa es la posición de los Indios”.

En medio de especulaciones sobre la forma en que inicialmente dos miembros del equipo se contagiaron (resultados de las pruebas del 2 de enero), tanto Feliciano como el gerente general Héctor Otero admitieron que uno de los jugadores de la plantilla recibió permiso para viajar a Estados Unidos, aunque con la advertencia que debía traer consigo un resultado negativo de la prueba.

“En el mes de diciembre cerca del día de Navidad un pelotero de nosotros viajó (a Estados Unidos). Tenía cuatro familiares que querían venir a Puerto Rico y nuestro gerente general le dijo que eso no estaba bien. Le dijo que por qué no iba él allá y regresara con una prueba negativa que fue lo que sucedió”, sostuvo Feliciano sobre el pelotero que no quiso identificar.

“Ese pelotero viajó sin violar el protocolo porque en ninguna de las 14 páginas del protocolo del torneo actual se decía sobre eso. Se habla de la entrada de jugadores y no de la salida. Ese pelotero regresó con una prueba negativa. Por eso digo que los Indios en ningún momento han violado el protocolo. Ese pelotero estaba incubando el virus porque la prueba así lo dice y dio positivo. Esa es la razón”, explicó Feliciano.

Cuando El Nuevo Día le preguntó si ese pelotero en cuestión resultó ser el foco de infección, Feliciano dijo que “no te puedo decir porque no hay una data científica. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando dice las cosas”.

“Ese pelotero vino con una prueba negativa, pero ese pelotero vino en un avión y en el avión pudo haberse contagiado, pero lo hizo con una prueba negativa. Pero son especulaciones”, prosiguió Feliciano.

En tanto, Otero asumió responsablidad del permiso que le otorgó a su pelotero para encontrarse con su familia en Estados Unidos, pero criticó el que se le quiera penalizar a su equipo de privarlo de continuar jugando en los playoffs.

“Yo tomé la decisión de darle el permiso porque cuando me dice sobre los cuatro familiares para venir a Puerto Rico como el protocolo no habla de salida, yo cumplí con la regla que dice el protocolo. Por eso le dije que era mejor que él fuera y regresara con una prueba negativa a que vengan cuatro personas. Que pasó lo que pasó, pues pero no se puede culpar a esa persona. Estamos en una pandemia”, dijo Otero.

“Sí, yo le di permiso a un pelotero a viajar y él cumplió con la regla y nosotros también. Punto y se acabó” dijo un enérgico Otero.

“En ninguna liga han penalizado a un equipo por tener el virus. ¿Por qué nos quieren penalizar? ¿Por qué nos quieren acribillar? El equipo de Manatí públicamente nos está juzgando de esa manera cuando nosotros lo que queremos es competir como todos los equipos en la liga. Que nos ganen en el terreno de juego”, apuntó Otero.

Por último, Feliciano se mostró confiado en que las pruebas moleculares a las que serán sometidos los integrantes del equipos resultarán negativas para así poder continuar con la serie.

“Nuestro equipo lleva 11 días en aislamiento donde se han tomado todas las debidas precauciones y donde los primeros contagios ya han salido negativo en pruebas moleculares, y donde entendemos está todo controlado, pero no soy adivino. Tengo que esperar a los resultados de mañana (viernes), pero estamos confiados que todos los contagios ya se detuvieron. Sabemos donde estaban y entendemos que este domingo los Indios van a continuar la serie semifinal ante los Atenienses de Manatí”, concluyó Feliciano con esperanza.