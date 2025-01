La gerencia de los Indios y el director de torneo de la LBPRC se reunirán para confeccionar la plantilla de la Serie del Caribe

“Por lo menos, personalmente no he dialogado con Martín Maldonado. Obviamente, mañana el gerente general del equipo de Mayagüez, Héctor Otero, tiene que traer esa información a la reunión”, comentó Berroa refiriéndose a las listas de peloteros disponibles, y los que no harán el viaje.

“Sí, he adelantado conversaciones con varios jugadores que no participaron en la serie final, que ya tengo confirmada su disponibilidad. Me voy a reservar los nombres porque no me gusta tirar nombres, por si no son escogidos luego. Pero sí me han contactado varios jugadores de los equipos que no estuvieron en la serie final, poniéndose a la disposición”.