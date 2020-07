Todo apunta a que la pelota dominguera colgará los ganchos, los guantes, los bates y los uniformes por el resto del 2020.

La junta de directores de la Liga de Béisbol Superior Doble A decidirá el domingo el futuro de la temporada 2020, la cual parece estar destinada a ser cancelada debido los obstáculos presentados por la pandemia causada por el COVID-19.

El comité ejecutivo del organismo tuvo una reunión el pasado miércoles con los representantes de las ocho secciones de la competencia, y, al parecer, no hay ambiente para reiniciar la campaña, que sufrió una pausa a mediados de marzo por la emergencia del coronavirus.

El vicepresidente y apoderado de los Mulos de Juncos, Carlos Príncipe, dijo a El Nuevo Día que en el encuentro expresaron preocupación sobre la la seguridad de los peloteros y fanáticos ante la falta de una vacuna para tratar esta enfermedad.

“Decidimos esperar a tener a los 42 apoderados juntos (el domingo) y tomar de lleno la decisión”, declaró ayer Príncipe en primera instancia.

“La realidad es que hay una gran preocupación, la misma desde el día uno, en base a que, aparte de la pasión que sentimos por hacer deporte, son vidas humanas y es un reto bien grande por la cantidad de situaciones que trae el COVID, y en la manera que nos ha cambiado la vida con las restricciones. No podemos tomar la responsabilidad de las vidas humanas por el mero hecho de la pasión deportiva”, agregó Príncipe.

Los Mulos, campeones defensores del torneo, juegan en la sección Este junto con Fajardo, Gurabo, Las Piedras, Loíza y Río Grande. Príncipe adelantó que votará hoy por no continuar el torneo. “Yo, Carlos Príncipe, como vicepresidente de la liga y apoderado de los Mulos de Juncos, tengo que decirte que hasta que no exista una vacuna nosotros no podemos salir a jugar. Esa es mi realidad. Mañana, veremos el sentir de los demás compañeros”.

Príncipe tampoco quiere pedirle un esfuerzo extra al municipio para el mantenimiento, seguridad y limpieza del parque Mariano “Mini” Meaux, lo que doblegaría los costos en la operación de la histórica franquicia.

“Si nosotros comenzamos a jugar y alguien da positivo, ¿qué seguridad tengo de que voy a terminar la temporada en algún momento? Con honestidad, mi sentir es que no se debe jugar”, repitió el tenedor de los Mulos.

Sureste no jugará

En la división Sureste, el representante y apoderado de los Grises de Humacao, Ricardo Fernández, informó que cuatro de las cinco novenas que componen el grupo tampoco quieren jugar este año.

“Preferimos suspender el torneo hasta el año que viene. No he tenido conversación con el apoderado de los Jueyeros de Maunabo, pero los demás, ante la situación que atraviesa Puerto Rico, tampoco quieren jugar”, expresó Fernández.

El Sureste está integrado por Humacao, Maunabo, Yabucoa, Patillas y San Lorenzo.

El sábado, el Departamento de Salud reportó el fallecimiento de ocho personas, que aunque no necesariamente ocurrieron en las últimas 24 horas, sí representa un total alto en comparación con días previos. Hasta el sábado, hay 2,435 casos confirmados en la isla. Ante el repunte de positivos, el secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, recomendará a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, modificar la próxima orden ejecutiva.

División en el Norte

En el Norte, el apoderado de los Montañeses de Utuado, Rafael Juarbe, dijo que en su sección las opiniones están divididas sobre cantar ‘playball’ nuevamente.

“Hay quienes están a favor de jugar y hay quienes están en contra. No está empate porque hay una persona que está más o menos indecisa. Hay mucha pasión en esta sección con deseos de jugar, pero se está tomando en cuenta la salud del fanático y la preocupación que hay con el COVID. Mañana (hoy), hay que decidir”, compartió Juarbe, quien tampoco quiere volver al terreno este año. “Mi postura es no jugar. El béisbol Doble A vive del entusiasmo del fanático y sin ellos es complicado. La cantina, que es lo que le da vida a mi equipo, la administran voluntarios casi todos mayores de edad. Exponerlos es muy complicado y si no pudiésemos vender, no se sostiene económicamente un equipo de béisbol”, señaló Juarbe.

Desde que se detuvo la temporada el pasado 12 de marzo, el presidente de la Federación de Béisbol, José Quilés, sostiene que no es viable reanudar la competencia sin fanáticos en las butacas. La última Carta Circular del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), que expira el 22 de julio, autoriza la reanudación de los torneos de las ligas profesionales con una limitada capacidad de público desde el 15 de este mes. Sin embargo, esta fecha estará bajo evaluación debido al repunte de contagios, dijo el viernes la secretaria, Adriana Sánchez Parés.

En la historia de la Doble A, que data de 1930, nunca se ha cancelado el torneo. Hasta la fecha, las temporadas de Voleibol Superior, en ambas ramas, fueron canceladas, al igual que el Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF), y los torneos infantiles y juveniles avalados por la Federación de Baloncesto. El Baloncesto Superior Nacional (BSN), por su parte, tomará una decisión final en o antes del 15 de agosto.