La MLB extiende la licencia administrativa de Wander Franco tras la investigación en curso por explotación sexual y lavado de dinero

El campocorto dominicano de los Rays de Tampa Bay no ha jugado desde el 12 de agosto mientras la MLB continúa la investigación sobre las acusaciones de que sostuvo una relación con una menor de edad.

La licencia no es disciplinaria, según la política de violencia doméstica, agresión sexual y abuso de menores, por lo que le siguen pagando al pelotero. Franco, que tiene un salario de $2 millones este año, sigue en su nativa República Dominicana mientras continúan la investigación de las autoridades.

Franco ingresó a la lista de restricciones una semana el 14 de agosto, mientras que la MLB inició una investigación después de que surgió un mensaje en redes sociales sugiriendo que Franco sostuvo una relación con una menor. The Associated Press no ha podido verificar los supuestos mensajes.