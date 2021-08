Un incidente en un partido de la Liga de Béisbol Superior Doble A entre los Artesanos de Las Piedras y los Cariduros de Fajardo el sábado en la noche provocó la movilización de la Policía luego que circulara información en el sentido de que uno de los jugadores tenía un arma de fuego.

El suceso ocurrió durante la séptima entrada del juego celebrado en el Estadio Concepción Pérez Alberto, de Fajardo, cuando se suscitó una discusión en la que ambas novenas se tiraron al terreno de juego. En el calor de la polémica, un deportista de los Artesanos presuntamente salió del área de la banca tocándose el pantalón como si tuviera un arma de fuego. Esta acción provocó que la Policía detuviera al atleta para verificar si efectivamente estaba armado. El gesto también fue comentado en las redes sociales.

Luego de la investigación, que incluyó la verificación de las cámaras que hay en la instalación deportiva, se confirmó que no tenía ningún arma consigo y se dejó en libertad. De hecho, la Policía indicó que no hay querellas sobre este incidente.

La narración oficial de los Cariduros da cuenta de que la situación comenzó por una jugada en tercera base en la que sorprendieron al jugador de Los Artesanos, Iván de Jesús. En ese momento el marcador estaba 11-5 a favor de Las Piedras.

El partido continuó y fue ganado por Los Artesanos por marcador de 13-7. Con esta victoria, Los Artesanos adelantaron a la final de la sección Este y esperan por el resultado entre los Guerrilleros de Río Grande y los campeones Mulos de Juncos.

Mientras, el alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez, quien se encontraba en el parque, dijo que no vio a nadie con un arma, pero sí escuchó comentarios de jugadores que podían apuntar a que el jugador sí estaba armado.

“Decirte que vi un arma, que vi alguien con un arma, te mentiría. Cuando eso pasó, yo estaba en el dugout y salí y me quedé allí al frente mirando. Sí pude oír comentarios de algunos jugadores que decían ‘No, chico, estás mal. Deja eso guardado’. Pero aparte de eso, decirte que yo vi como cuando una persona se toca una pistola en la cintura o decirte que yo vi un pelotero haciendo eso o que vi el gesto o el amague, no”, declaró Meléndez Méndez.

Sin embargo, el dirigente de Las Piedras, Ismael Cuadro, negó de manera enfática que algún jugador de su novena estuviera armado y sostuvo que de haber sido así él sería el primero en sacarlo del partido.

“Eso es falso. Lo que pasa es que el jugador salió del dugout con la camisa por fuera. Él tenía las manos debajo de la camisa, dando la impresión como si tuviese algo, pero -realmente- él se alzó la camisa y no tenía nada de lo que se está hablando. Eso fue en el calor del juego, que quisieron ver lo que realmente no había”, declaró Cuadrado.

“Yo le pregunté a los árbitros si habían visto algún arma, y ellos me dijeron que no, y yo soy el primero que lo saco del equipo si veo a una persona con un arma en el dugout. De hecho, mi hijo es mascota del equipo y si hubiese tal cosa, lo saco. Yo no juego con eso”, agregó.

Por su parte, la liga negó en declaraciones escritas la presencia de algún arma en el terreno de juego.

“Ante las alegaciones publicadas a través de las redes sociales de un incidente con un arma de fuego en el juego de Fajardo y Las Piedras procedimos a indagar con el personal de la Federación de Béisbol asignado al partido”, señala el escrito. “Luego de haber consultado con los árbitros y el apoderado del equipo Artesanos de Las Piedras, se confirmó que nadie encontró u observó arma alguna”, añade.