La vida de la legendaria figura puertorriqueña del béisbol Roberto Clemente y sus proezas tanto dentro y fuera del diamente de juego siempre despiertan una pasión sin igual no solo entre los seguidores de este deporte sino en todos los niveles sociales de la comunidad internacional.

Incontables escritos han estado a la disposición de los lectores a nivel mundial sobre la carrera deportiva y aportes filantrópicos del que se considera el mejor pelotero latinoamericano de todos los tiempos.

En el año en que se cumple el 50 aniversario de la hazaña del ‘Cometa de Carolina’ de conectar su icónico hit número 3,000, y de su trágica muerte en un accidente aéreo cuando pretendía llevar ayuda a los damnificados de un terrible terremoto en Nicaragua, un nuevo proyecto literario sobre su persona está por salir al mercado.

La reputada Sociedad de Investigadores de Béisbol (SABR por su siglas en inglés) -entidad que se ocupa de hacer investigaciones referentes a este deporte- lanzará el próximo mes una publicación llamada ¡Arriba! The Heroic Life of Roberto Clemente; en castellano “¡Arriba!: La Heroica Vida de Roberto Clemente”, que constará de 60 ensayos y en el que intervienen 42 escritores.

Tony Oliver, nacido en Ponce, es autor de dos de los ensayos del nuevo libro dedicado a Roberto Clemente. (Suministrada)

En el libro, cuyo autor es el norteamericano Bill Nowlin, se destacan los mejores juegos del otrora jardinero derecho de los Pirates de Pittsburgh, sus comienzos, y desempeño en la liga invernal.

Uno de los autores de dos de sus ensayos es el puertorriqueño Tony Oliver, quien forma parte del prestigioso grupo SABR desde hace 10 años.

Oliver, nacido en Ponce pero residente en California, también tiene a su cargo la traducción total del libro que constará de sobre 300 páginas.

Graduado en literatura y un confeso fiebrú del béisbol, Oliver explicó que fiel a la norma de la organización en la que anualmente publica una serie de libros y artículos, el grupo se interesó en la figura de Clemente aprovechando el 50 aniversario de su muerte.

“Cuando se menciona el de Clemente yo digo: ‘sí presente’. Al principio la idea, y se mantiene, es publicar este año para conmemorar el cincuenta aniversario de su muerte. Se hacen dos cosas: el editor dice que estas son las ideas que tenemos. ¿Alguien quiere hacer esta? ¿Alguien quiere hacer lo otro? O si tienes una idea en particular”, dijo Oliver, de 44 años.

“Hubo muchas cosas que me impresionaron -de la historia de Clemente-, pero siempre desde pequeño uno de los primeros recuerdos que tenía de la pelota era el sello que salió en el 1984. Y me dije que me encantaría hacer un artículo del proceso de ese sello, de su confección y del que salió después. Lo sugerí y me dijeron que sí”.

Oliver accionó de inmediato y se encargó de hacer las investigaciones de rigor y de ahí surgió uno de los dos ensayos que tuvo a su cargo.

“Cuando me empecé a involucrar en el tema supe que habían muchos países que tenían sellos de Clemente. Lo curioso es que muchos de esos países no tienen historia en la pelota. Lo investigué”.

El otro tema que toca Oliver, quien es graduado de la Georgetown University, está relacionado con la afinidad de Clemente con el pueblo nicaragüense que sufrió la devastación por el terremoto del 23 diciembre de 1972.

Clemente, junto a otras figuras del deporte y artistas, iniciaron un movimiento local para llevar ayuda directa al desdichado pueblo centroamericano.

El miembro del Salón de la Fama había estado allí un mes antes acompañando una selección de Puerto Rico en calidad de dirigente en la Serie Mundial de béisbol aficionado.

Entonces el 31 de diciembre partió de regreso hacia Nicaragua junto a cuatro personas, pero el avión cayó al mar minutos después del despegue.

Ninguno de los ocupantes del viejo avión sobrevivió y solo los restos del piloto fueron encontrados días más tarde.

“El otro tema es que todo el mundo conoce la historia de cómo murió Clemente y por qué murió. Lo que no mucha sabe es de cómo esa relación tan estrecha surgió con el pueblo de Nicaragua . Ese es mi segundo artículo: explicar dónde surge eso y como se mantiene esa relación viva en Nicaragua”, agregó Oliver a El Nuevo Día.

Entre otros de los tópicos incluidos en el libro se encuentra una iconografía de sitios públicos; el año que jugó con Montreal, equipo filial de los Dodgers de Brooklyn, y por qué fue que lo escogieron los Piratas. La juventud de Clemente y su apodo de ‘Momen’ y su ídolo Monty Irvin.

Oliver indicó que el libro en inglés se espera se anuncie para mediados de septiembre. Estará disponible en carpeta blanda y en formato electrónico.

“El de español estoy tratando para que salga en la misma fecha”.

“Como la organización es una sin fines de lucro lo que hacen es tirar una cantidad y los tienen listos. Hay una relación con Amazon y cuando una persona pide ya sea por Amazon o por el portal de la organización se envía una orden para imprimir ese libro. Si es electrónico nítido porque se manda inmediatamente”.

Se espera que el precio de la versión electrónica ronde los $9.95 (gratis a miembros de SABR) y el de la impresa será de alrededor de $35.95 (miembros reciben 50% de descuento).

El portal electrónico es https://sabr.org/latest/sabr-digital-library-puerto-rico-and-baseball/.

“Uno de los propósitos de este libro es recalcar, y te lo digo como fanático de la pelota no solo de Puerto Rico, la importancia de Clemente y más aun hoy día. Personalmente, con todo el lío que hay con el gobierno y eso de lo marbetes, es aun más imperativo que se reseñe, se hable y se recuerde a Clemente no tan solo el 31 de diciembre ni cuando se pase por el estadio de Carolina ni por el coliseo de San Juan, sino francamente todos los días”.

“Yo espero que con este libro la gente se acuerde de Clemente de la forma que debe ser”, concluyó.