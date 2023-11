Phoenix — Will Smith ha sido un lanzador de relevo realmente bueno en las Grandes Ligas durante 12 años.

También tiene la habilidad de estar en el lugar correcto en el momento correcto.

El relevista zurdo se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLB en ganar tres Series Mundiales seguidas con tres equipos diferentes luego de que los Rangers de Texas vencieran el miércoles 5-0 a los Diamondbacks de Arizona para hacerse con el primer título de la franquicia.

“Cuando eras niño, en tu patio delantero jugando a la pelota, cuando te enamoras por primera vez del béisbol, siempre es 3-2, al final del noveno, el séptimo juego de la Serie Mundial”, dijo Smith después del cuarto juego. “Siempre sueñas con estar en estas situaciones. Así que tener la suerte de hacerlo tres años seguidos es algo que no doy por sentado”.

Smith, seleccionado al Juego de Estrellas de 2019 y que creció en Georgia, fue una pieza clave del bullpen de Atlanta en 2021 cuando los Braves ganaron el título, lanzando cuatro entradas en blanco durante la Serie Mundial. También estuvo en la plantilla de los Astros de Houston para la victoria del Clásico de Otoño del año pasado, aunque no apareció en ningún juego.

Luego, el jugador de 34 años pasó esta temporada con los Rangers y tuvo dos apariciones en la Serie Mundial de este año.

“Sólo me imaginaba tal vez ganar uno”, dijo Smith. “Pero no me voy a quejar”.