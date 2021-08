Los integrantes de los Mets de Nueva York tomaron sus pertenencias y apresuradamente se montaron en un avión el domingo desde Filadelfia con destino a casa luego de ser golpeados por sus rivales durante los siete días que estuvieron en la carretera.

En un abrir y cerrar de ojos, los Mets vienen de unas series fuera de su casa en las que no solo perdieron la primera posición en la división Este, sino que ahora están terceros luego de un pobre desempeño ante los Marlins de Miami y los Phillies de Filadelfia.

El viaje lo terminaron con marca de 1-6.

Nueva York ha caído en un vacío de forma peligrosa. En estos momentos, resaltan aún más las ausencias de varias de las principales figuras, como el lanzador Jacob deGrom (inflamación en el codo) y el torpedero Francisco Lindor (oblicuo), entre otros.

Lindor no se espera que regrese hasta finales de este mes.

El domingo se sumó el también boricua Javier Báez, quien abandonó el partido con una molestia en la cadera izquierda.

No hay una certeza de cuándo regresará a juego Francisco Lindor con los Mets de Nueva York aunque se espera que ocurra a finales de mes.

Actualmente, la novena que dirige Luis Rojas ostenta marca de 56-55, a dos juegos y medio del primer lugar ocupado por Filadelfia y a medio de los Braves de Atlanta, que ocupan el segundo puesto.

El lunes toman un necesario día libre y desde mañana, martes, comienzan dos series de tres juegos cada una en el Citi Field ante los Nationals de Washington y los Dodgers de Los Ángeles.

“Hace dos semanas nadie pensaba que esto iba a suceder. Hay algunos momentos en el proceso que tú sabes que estás por el sendero correcto, pero no estás teniendo resultados”, dijo el toletero Pete Alonso, según publicó The Associated Press, luego de que fueran barridos por los Phillies en el Citizens Bank Park de Filadelfia.

Los Mets estaban al frente en su división al entrar a la serie de cuatro juegos contra los débiles Marlins, pero perdieron en tres de los cuatro partidos, preparando la escena para que Filadelfia los barriera.

“En esta temporada han habido altas y bajas. Uno se lo saca del sistema cuando pierdes. Obviamente, esto no es la forna que uno quiere vayan las series. Uno entra al camerino y lo elimina del sistema”, dijo Michael Comforto sobre los más recientes resultados.

Viendo desde otra perspectiva, los Mets no han ayudado a su causa. Nueva York tiene balance de 22-27 ante los rivales de su división, la peor marca entre los equipos de su sección.

La efectividad de sus lanzadores contra estos rivales es de 4.41, un promedio alto si se compara con el desempeño de sus lanzadores en términos generales. Nueva York tiene promedio de 3.69 en cuanto a sus tiradores (cuarto mejor en la liga). Sus abridores lo hacen para 3.47 y su relevo para 3.99.

Los Mets, con cuatro derrotas seguidas y siete de los últimos ocho partidos, son también uno de los equipos que peor juega en la carretera en su división con foja de 23-35.

Día a día Javier Báez

Con marca de 9-15 desde el receso del Juego de Estrellas, los Mets sufrieron el domingo la baja de Báez al lastimarse la cadera izquierda.

La condición del boricua será evaluada día a día, pero se espera que regrese a la alineación en algún momento de esta semana.

“En este punto la preocupación no es tan alta como cuando la lesión ocurrió en el juego”, dijo el mánager Rojas a The New York Post.

“Cuando ví que Báez no se movió del cajón (bateo) me preocupé. Pensé que sería el oblicuo, pareció algo similar de los que vi en Lindor. Pero ahora mismo es que tiene apretada la cadera y estamos optimistas”.

Báez, quien fue cambiado a los Mets el 30 de julio desde los Cubs de Chicago, no ha tenido un buen desempeño desde que se unió al equipo.

Apenas promedia .176 con dos jonrones y tres impulsadas. Se ha ponchado 13 veces en 34 turnos.