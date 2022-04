El legendario receptor Yadier Molina está experimentado uno de los peores inicios de campaña de su fructífera carrera en las Grandes Ligas y la posible razón no resulta ser una sorpresa para nadie.

En la última campaña de su larga trayectoria con los Cardinals de San Luis, Molina está atravesando por un lento comienzo en el aspecto ofensivo.

Es probable que señalarán su edad -tiene 39 años- como el principal factor para este inusual comportamiento del puertorriqueño. Quizás también se podría destacar que las millas que hay en su cuerpo de receptor están pasándole la factura.

Puede haber de todo un poco. Pero Molina prefiere achacarle la situación por la que atraviesa al corto tiempo que tuvo para trabajar en su condición física durante los campos de entrenamiento.

Los entrenamientos primaverales iniciaron más tarde de lo usual este año debido al paro laboral que afectó a los equipos y sus jugadores, que no tuvieron el tiempo necesario para ponerse en condición.

En adición a ello, Molina se reportó aún más tarde por compromisos personales que lo obligaron a permanecer en Puerto Rico por más tiempo.

“Esto es un diferente campamento para mí”, dijo Molina en el St. Louis Post-Dispatch hace unos días. “Estoy tratando de ponerme mi cuerpo en forma”.

“Obviamente mi posición es fuerte. Estamos tomándolo despacio. Me estoy sintiendo mejor de lo que me sentía hace una semana”, añadió.

Molina apenas jugó cuatro partidos en los juegos de exhibición en los que promedió .400.

Pero comenzó la temporada y Molina no se ha visto con buen ritmo en la caja de bateo. Apenas promedia .156 (5-32) en diez encuentros. No tiene extrabases ni tampoco anotadas. Se ha ponchado cuatro ocasiones.

Los Cardinals lo están descansando un poco más de lo normal luego de que Molina tuviera un campamento primaveral abreviado.

“Estamos llevándolo con calma. No queremos apresurarlo”, dijo hace unos días el dirigente Oliver Mármol a The Associated Press.

Molina no ha jugado tres partidos seguidos con los Cardinals en lo que va de temporada. En dos ocasiones lo ha hecho en días sucesivos.

“Quiero ser parte del juego. Es fuerte cuando estás sentado en la banca”, señaló Molina, considerado uno de los mejores receptores de su generación y posible miembro del Salón de la Fama.

El dirigente de los Cardinals de San Luis, Oliver Mármol, prefiere llevar con calma a su receptor Yadier Molina para que adquiera su mejor condición. (Archivo)

No empece al lento comienzo de Molina, los Cardinals ocupan la primera posición en la división Central de la Liga Nacional con marca de 9-6.

Por otro lado, Molina está a dos remolcadas para llegar a las 1,000. Actualmente está séptimo en la lista de todos los tiempos en la franquicia de San Luis detrás de Ken Boyer, quien tiene 1,001.

También está a un jonrón para empatar con Ted Simmons (172) en la novena posición de la lista histórica de la franquicia.