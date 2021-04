Una noche después de ser abucheado por la fanaticada de los Mets de Nueva York en el estadio Citi Field por no producir con el madero, el campo corto estelar puertorriqueño Francisco Lindor reaccionó despreocupado por el sentir de los seguidores de la novena a la misma vez que entiende el reclamo para que finalmente produzca en la ofensiva.

El martes durante la derrota 2-1 frente a los Red Sox de Boston, Lindor fue abucheado por parte de los 7,917 fanáticos que dijeron presente luego de batear un roleta para out en la octava entrada. Terminó el encuentro de 4-1.

“Es interesante, es divertido y apesta”, dijo Lindor en conferencia de prensa antes del encuentro contra Boston el miércoles.

“No se siente bien, seguro. Interesante porque es la primera vez que sucede en mi carrera. Y es gracioso porque me abuchean y la gente piensa que voy a ir a casa y pensar: “Vaya, me abuchean”. Lo entiendo. Están abucheando porque no hay resultados. Eso es. Ellos esperan resultados, yo espero resultados y los obtengo. Es parte del trabajo. Solo espero que se animen y salten cuando empiece a conectar jonrones y empiece a ayudar al equipo a diario mucho más de lo que estoy haciendo ahora”, agregó.

Después de estampar su firma en una extensión de contrato de $341 millones por 10 años con los Mets, Lindor batea para .212 con apenas un cuadrangular y 3 carreras remolcadas en 18 encuentros.

Sobre bache ofensivo, Lindor respondió que entiende ha tenido turnos al bate de calidad que no han dado resultados.

“No me siento como si estuviera en un bache. Siento que he tenido turnos al bate de calidad. Siento que no le he dado los mejores golpes a la pelota en estos últimos dos partidos, pero no me siento como si estuviera en una mala racha. Un bache, para mí, es cuando estoy de 0-35, o de 0-30 “, indicó.

“Esperaba tener éxito y ayudar al equipo a ganar todos los días. No esperaba llegar a la temporada y batear .200, .195, lo que sea que esté bateando en este momento. ... No puedo quedarme aquí sentado y quejarme. Quieren resultados y están frustrados. Es lo que es. Solo espero que cuando tengan los resultados, también aprecien esos momentos”, añadió.

Los Mets juegan para 9-9 y apenas aguantan el liderato de la División del Este de la Liga Nacional, con medio juego de ventaja sobre Atlanta y Filadelfia, ambos con récord de 11-12.