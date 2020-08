Pelotazos, amagues de pelea, cuadrangulares que causan polémica, equipos y jugadores con una arrancada caliente, y otros por debajo de lo esperado. Nada muy distinto a lo ocurrido normalmente cada temporada del béisbol de Grandes Ligas, a no ser que una pandemia le añada otros elementos al espectáculo deportivo.

Es lo que ha ocurrido en la primera mitad de la temporada que fue acortada dramáticamente a 60 partidos por el coronavirus y que hasta el momento ha estado matizada por los repetidos casos positivos y las continuas cancelaciones de partidos, que al momento rondan las 40 afectando a más de una docena de equipos.

Cuatro equipos, los Marlins, los Cardinals, los Reds y los Mets han reportado contagios con COVID-19, y la suma de casos asciende a 39 desde que inició la campaña el 23 de julio. De esos, 21 son peloteros.

A continuación un resumen de lo más importante en esta primera mitad de campaña.

PUBLICIDAD

LO BUENO

Después de cuatro meses de incertidumbre, si se podría celebrar o no la temporada 2020, y un acuerdo que no parecía concretarse entre Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores, la fanaticada al fin pudo encontrar algo que ver desde sus hogares mientras continúa el encierro en cuarentena por el COVID-19.

“Voy a empezar por lo positivo. Se pudo jugar béisbol. No hay fanáticos, pero por lo menos se está viendo en la televisión y está llegando al pueblo, especialmente en estos tiempos de pandemia. Se han visto muchos muchachos jóvenes despuntando, como Fernando Tatis (San Diego), el de los Nationals (Juan Soto), que sigue dando palos…”, opinó el veterano dirigente y hombre de béisbol, Mako Oliveras.

Con él coincidió, en entrevista por separado, el historiador y escritor de béisbol Jossie Alvarado, quien apuntó a Tatis como una de las figuras más calientes.

“Para mí lo positivo (del primer mes) es Fernando Tatis”, dijo Alvarado sobre el joven campocorto de los Padres. “Estos muchachos vienen con una energía, como dicen con un ‘flow’, que no es que ellos quieran mandar el juego ni ser mejores que nadie. Pero basado en los números que ha puesto en los juegos que ha jugado… en mi opinión no hay pelotero más excitante en cualquier época del béisbol, que el pelotero que puede batear promedio, que puede dar jonrones y que puede robar bases. Y si a eso le añades que empuje carreras, eso a mí, que llevaba dos semanas que no veía los juegos de San Diego, me tiene viendo a los Padres”.

PUBLICIDAD

En efecto el jugador dominicano de 21 años se ha convertido en una sensación del momento. Aprovechó muy bien los 30 partidos que jugó hasta el domingo, 23 de agosto, al cumplirse el primer mes de campaña.

En 118 turnos al bate durante ese periodo, conectó 12 cuadrangulares con 29 carreras remolcadas (líder en ambos renglones en todas las Mayores), además de 29 anotadas. Tuvo .314 de promedio de bateo. También se ha robado seis bases. De sus 37 hits, casi la mitad (18) han sido extrabases, pues además de su docena de jonrones tiene cinco dobletes y un triple.

LO MALO

Ciertamente, la posposición de tantos partidos debido a los casos positivos en jugadores de cuatro novenas (San Luis, Miami, Mets y Cincinnati) ha sido un aspecto negativo en la campaña. Esta situación ha afectado el desarrollo de la temporada con algunas novenas sin poder jugar por varios días y hasta semanas. Incluso, múltiples figuras del béisbol han puesto en duda si la temporada podrá finalizar este año.

De otra parte, Oliveras y Alvarado también mencionaron un episodio acontecido con Tatis Jr. en un reciente partido de los Padres.

“Me refiero a la polémica”, dijo Mako refiriéndose a la controversia que se suscitó la semana pasada luego de que Tatis le hiciera ‘swing’ de verja a un lanzamiento en conteo de 3-0, y con su equipo de los Padres ganando abiertamente 10-3, para conectar un cuadrangular con las bases llenas y acabar de enterrar a los Rangers de Texas en partido que concluyó 14-4. Hasta su dirigente Jayce Tingler se mostró contrariado pues había ordenado a Tatis no hacerle swing al envío de su compatriota Juan Nicasio, tirador de los Rangers. Y el piloto de los Rangers, Chris Woodward tampoco estaba contento.

PUBLICIDAD

“Lo que pasa con el béisbol es que esa escuela vieja, eso ya no existe. Estos muchachos nuevos lo que están trayendo al juego es sangre nueva. Aunque al ‘old school’ no nos guste, hay que continuar. La vida continúa y sigue progresando”, expresó Oliveras, quien admite que al principio no le gustó tampoco que Tatis le hubiera hecho swing a la bola en un partido con diferencia de carreras tan holgada.

“Me salió a flote lo de ‘old school’. Pero me pongo a pensar que esos tiempos cambiaron”.

Alvarado piensa que la parte negativa de este primer mes también se relaciona a Tatis, pero por otra razón.

“La pena que tengo es que no hayamos podido disfrutar de ese tipo desde abril, para ver cuáles fueran sus números acumulados hasta ahora”, dijo Alvarado, en alusión al atraso del torneo por la pandemia.

LA SORPRESA

Para el veterano dirigente Oliveras la labor de varios jugadores se puede considerar sorpresiva, incluyendo los 10 cuadrangulares del primera base Luke Voit, de los Yankees, y el hecho de que Tatis esté de líder de jonrones en todas las Mayores.

“De (Mike) Trout todo el mundo sabe lo que va a hacer. Pero sorpresivo también, que el (Charlie) Blackmon ese, esté bateando .400”, dijo sobre el jardinero derecho de los Rockies de Colorado, quien promediaba .405 hasta el domingo.

Oliveras también considera sorpresivo el derrumbe de los Red Sox de Boston, últimos en el Este de la Liga Americana.

Para Alvarado, lo más sorpresivo es que los Twins de Minnesota se hayan mantenido calientes por un mes completo, al punto de que ostentan la tercera mejor marca (20-11) de las Mayores.