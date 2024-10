“Lo hicimos, lo hicimos”: un eufórico Francisco Lindor celebra el pase de los Mets a la serie divisional

Luego, detuvo una entrevista televisiva de Sportscenter para tomarse una foto con la escuadra. Primero, brincó y agitó los brazos frente a ellos, alentándolos para no parar de celebrar.

“Tenía que hacer todo lo posible para embasarme y dejar que los muchachos hicieran su trabajo. Soy el primer bate. Solo tengo que llegar a base. Antoan (Richardson, coach de primera) me dijo que dejara a Vientos y a Nimmo hacer lo suyo. Que no robara base en este momento. Por eso estaba quieto. No forcé que pasaran las cosas porque creímos en que ellos iban a hacer que las cosas pasaran”, declaró sobre la remontada.