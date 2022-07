Los Blue Jays de Toronto salieron derrotados otra vez el domingo ante los Mariners de Seattle tras una jugada muy poco común que cambió el partido en el quinto episodio.

Los Blue Jays estaban próximos a completar una doble jugada por el plato que hubiese puesto fin a la entrada (ventaja de 4-1) pero la misma no se materializó luego de que la bola le atravesó la mascotilla del primera base Vladimir Guerrero permitiendo una anotación en la jugada. Otra carrera se produjo en el inning y Seattle cerró la pizarra 4-3.

Luego en el octavo giro, Seattle marcó dos carreras y tomó la ventaja definitiva, 6-5.

Lo que pasó con Guerrero fue una jugada desafortunada como todo lo que le ha venido sucediendo últimamente a la tropa que maneja el boricua Charlie Montoyo.

“El béisbol puede ser cruel algunas veces cuando las cosas no están yendo bien”, dijo Montoyo a The Associated Press el pasado domingo.

Toronto, considerado a principios de temporada como favorito para imponerse en la División Este de la Liga Americana, perdió el domingo su cuarto juego seguido y el noveno de los pasados 10.

Los cuatro fracasos vinieron ante unos inspirados Mariners -que con ocho triunfos al hilo- le han dado alcance en la lucha por el tercer comodín de la Americana. Ambos juegan para 45-42.

Toronto, que esta noche comienza una serie ante los Phillies de Filadelfia, ha estado apagado ofensivamente.

Durante la serie de cuatro juegos ante Seattle, los Blue Jays apenas marcaron 11 carreras (21 de sus contrarios), mientras que en los pasados 10 juegos han sido superados en carreras, 56-27.

“Todavía tenemos mucho béisbol por jugar. Estoy seguro que esta alineación se va a calentar otra vez y vamos a hacer carreras” , agregó el timonel boricua.

Con marca de 2-8 en julio, los Blue Jays apenas tienen marca de 11-27 cuando marcan tres o menos carreras mientras que cuando permiten cuatro o más anotaciones su foja es de 11-34.

O sea, los Blue Jays necesitan de su ofensiva para poder generar victorias.

Luego de liderar la liga en ofensiva colectiva en junio con un sólido .285 con 50 jonrones, 164 remolcadas y un OPS de .857, los Blue Jays han estado fríos en estas casi primeras dos semanas de julio con .257, 11 cuadrangulares y un OPS de .703.

Toronto es el cuarto peor equipo en promedio con corredores en posición anotadora con un .238 superando solo a Oakland (.227), Detroit (.232), Kansas City (.236) y Baltimore (.237).

“No estoy poniendo excusas por el equipo, pero ha sido duro. Los jugadores lo pueden sentir. Son seres humanos”, fue citado Montoyo por el Toronto Sun.

“No estoy sintiendo la frustración, pero nadie está contento de tener una racha de derrotas”.

El pitcheo tampoco ha estado a la altura de lo que se esperaba. En julio la efectividad es de 4.93 y sus rivales le promedian .260. En junio no fue tampoco nada extraordinario con 4.51 y .262.

En julio el único abridor que ha ganado partidos es el boricua José Berríos (1-0 con 2.45).

“Como siempre he dicho, todo es acerca del pitcheo y hoy nuevamente no lo tuvimos”, señaló Montoyo luego de una de las cuatro derrotas ante Seattle.

Con marca de 45-42, Toronto está empatado con Seattle y además de seguir perdiendo terreno en la lucha por uno de los comodines también está viendo equipos como los Indians de Cleveland (42-42), los enrachados Orioles de Baltimore (43-44), los White Sox de Chicago (41-44) y los Rangers de Texas (40-44) se han venido acercando.

Por el momento, el primer comodín le pertenece a los Red Sox de Boston con 47-40 y el segundo a los Rays de Tampa Bay con 46-40.