La gerencia de los Blue Jays de Toronto ha tomado muy en serio la idea de querer complicar aún más el panorama en la competitiva División Este de la Liga Americana.

La llegada del jardinero George Springer como agente libre a las filas canadienses figura como la principal movida de la organización en este periodo muerto, pero, al parecer, no será la única antes del inicio de la temporada.

Precisamente, el martes anunciaron la contratación del torpedero Marcus Semien y, anteriormente, lo hicieron con los lanzadores lanzadores derechos Kirby Yates y Tyler Chatwood.

Con estas adquisiciones para fortalecer el plantel, el dirigente boricua de los Blue Jays, Charlie Montoyo, no quiso adelantarse en asegurar que su equipo estará de vuelta en los playoffs en la próxima campaña, pero sí admitió que “si el pitcheo hace el trabajo, tenemos chance”.

“La pelota son 162 juegos. Estamos en una división que no es nada fácil con Boston, Tampa y los Yankees. Siempre hay chance de hacer más cambios”, dijo ayer Montoyo a El Nuevo Día después de concluida la conferencia de prensa virtual donde presentaron a Springer.

En la pasada temporada, los Blue Jays avanzaron a la postemporada por primera vez en 2016, pero fueron eliminados en la primera serie por los Rays de Tampa Bay.

Poco a poco, Toronto ha ido agregando piezas más experimentadas a un elenco que presenta un talento joven de primer orden con Vladimir Guerrero, hijo, Bo Bichette, Lourdes Gurriel, hijo, y Cavan Baggio, entre otros.

Springer y Semien llegan a Toronto con experiencia en playoffs con Houston y Oakland, respectivamente. Springer, en su caso, fue el Más Valioso en la Serie Mundial de 2017 y ha sido un bate consistente en los playoffs.

Más allá de destacar las extraordinarias cualidades del jugador de ascendencia boricua, Montoyo también resaltó el hecho de lo que este pondría brindar en el camerino del equipo.

“Es un tremendo combo”, dijo Montoyo a El Nuevo Día refiriéndose a sus cualidades como pelotero y persona.

Springer fue presentado oficialmente ayer como nuevo miembro de los Blue Jays en una conferencia virtual en la que participaron además de Montoyo, el gerente Ross Atkins y el presidente Mark Shapiro.

El exjardinero de los Astros de Houston firmó un contrato con la novena canadiense por $150 millones y seis temporadas.

“Desde el principio una de las cosas que queríamos mejorar era la prevención de carreras, mejorar la defensiva. Fue nuestra tarjeta desde el principio. Queríamos firmarlo. Y cuando lo hicimos fue tremendo”, aseguró Montoyo destacando los dotes defensivos de su nuevo jugador.

“Pero no solo mejoramos en el bateo y en la defensa que era nuestra prioridad. ¡Qué tremenda persona es.! Cuando lo llamé me di cuenta. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con Joe Espada y Alex Cintrón (ambos coaches de Houston) y me hablaron sobre lo buena persona que era George”.

Springer, de 31 años, estuvo las primeras siete temporadas de su carrera con los Astros, donde promedió .270 con 174 jonrones con 458 remolcadas.

Participó en dos Series Mundiales acumulando promedio de .339 con siete jonrones y 11 carreras remolcadas en 14 juegos.

“ Me dijo que lo único que quería era ganar. Que no le importaba en qué lugar yo lo pondría en la alineación. ” Charlie Montoyo / Mánager de Toronto

“Nos ayudará mucho en el clubhouse. Eso es una parte importante”.

Montoyo, quien finalizó tercero en la votación para el Dirigente del Año en el 2020, dijo que tuvo una conversación con Springer donde hablaron sobre varios temas incluyendo, la aportación que él podría brindar al equipo y sobre su preferencia para batear en la alineación.

“Me dijo que lo único que quería era ganar. Que no le importaba en qué lugar yo lo pondría en la alineación. Fue bueno oír eso. Sabemos que es uno de los mejores leadoff (abridores) del béisbol y que me diga que lo ponga donde yo quiera habla mucho del carácter de él”, destacó Montoyo.

Cuando El Nuevo Día le preguntó dónde ubicaría a Springer en la alineación, Montoyo se limitó en decir que “yo lo veo en los primeros tres espacios”.

“En verdad no sé dónde va a batear. A mí me gusta hablar con mis peloteros para conocer sus impresiones. Así que ya veremos”, dijo.

Montoyo indicó que Springer además quiere aceptar el reto de convertirse en el líder de su novena.

“Me comentó que quiere ser el líder. Desea ayudar a los muchachos jóvenes. Ese es otro de los puntos importantes”.

El mánager de Toronto, Charlie Montoyo, entiende que George Springer trae muchas cosas positivas al equipo.

“Es un ganador. Tiene mucha experiencia en playoffs”, abundó Montoyo en referencia de Springer.

Por su parte, Springer se mostró complacido por llegar a una novena joven y talentosa como la de Toronto.

“Pienso que el núcleo joven es obviamente, muy, muy impresionante. Ya sabes, Bichette, Biggio, Guerrero, Gurriel. ¿Pero sabes qué? Es la manera en que la gerencia ha estado detrás de sus muchachos... el mensaje es que ellos realmente creen en este equipo. Y eso es algo bien importante para mí”, sostuvo Springer en la conferencia de prensa.